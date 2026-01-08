Trump habla por primera vez con Petro al teléfono y anuncia que lo recibirá en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló por primera vez este miércoles al teléfono con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y lo invitó a visitarlo en la Casa Blanca en "un futuro próximo", informó el mandatario en su red Truth Social.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano", indicó Trump en su mensaje.

"Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca", añadió.