Trump hablará con Zelenski el jueves (alto responsable de EEUU)
El presidente estadounidense Donald Trump hablará el jueves con su homólogo ucraniano Volodimir Zele
El presidente estadounidense, Donald Trump, hablará el jueves con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo un funcionario de la Casa Blanca, después de que ese mandatario y líderes europeos declararan que esperaban una llamada.
"Voy a conversar con él en breve y averiguaré con certeza qué vamos a hacer", dijo Trump a un periodista de la AFP en el Despacho Oval el miércoles, donde recibió al presidente polaco Karol Nawrocki.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo más tarde a la AFP: "El presidente Trump se refería a Zelenski. Hablarán mañana".
Trump insinuó nuevas sanciones contra Rusia si no logra alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania.
"Sea cual sea su decisión, estaremos contentos o descontentos. Y si estamos descontentos, ocurrirán cosas", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval mientras se reunía con el presidente polaco.
