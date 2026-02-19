Trump le dice a Irán que llegue a un "acuerdo significativo" o pasarán "cosas malas"

El presidente Donald Trump instó el jueves a Irán a alcanzar un "acuerdo significativo" con Estados Unidos, en momentos en que se concreta un enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.

"Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas", afirmó Trump en la reunión inaugural de la "Junta de Paz", su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.

Advirtió que Washington "puede que tenga que ir un paso más allá" si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: "ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días".