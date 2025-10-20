Trump le dice al embajador australiano: "Usted tampoco me gusta"

El presidente estadounidense, Donald Trump, le expresó el lunes su desdén en la cara al embajador de Australia, el político de izquierdas Kevin Rudd, durante una reunión con su primer ministro, Anthony Albanese, en la Casa Blanca.

Trump y sus principales asesores recibieron a Albanese para un almuerzo de trabajo, y antes acogieron a los periodistas para efectuar declaraciones.

Cuando una periodista le preguntó cómo se sentía respecto a los comentarios previos de Rudd, Trump respondió: "No sé nada sobre él".

Albanese permaneció en silencio, mientras Trump comentó: "Si dijo algo malo, entonces tal vez le gustaría disculparse".

Luego se dirigió a Albanese: "No, no me lo digas. ¿Dónde está? ¿Todavía trabaja para ti?".

Albanese sonrió incómodamente antes de señalar a Rudd, quien estaba sentado al otro lado de la mesa. Rudd comenzó a explicar: "Eso fue antes de que asumiera este cargo, señor presidente".

Político laborista, Rudd se expresó duramente contra Trump una vez que este abandonó la Casa Blanca, al término de su primer mandato.

Rudd dijo que Trump era el "presidente más destructivo de la historia" y "un traidor a Occidente", alguien que "arrastra a Estados Unidos y a la democracia por el fango".

Trump interrumpió las explicaciones del embajador: "Usted tampoco me gusta. No me gusta. Y probablemente nunca me gustará".

Los funcionarios reunidos de los dos países aliados rieron antes de que otro periodista rápidamente hiciera una nueva pregunta.

Rudd, un ex diplomático de carrera que habla mandarín, fue designado como embajador durante la presidencia de Joe Biden, con la esperanza de que su experiencia en China le otorgara influencia en Washington.

A pesar de su supuesta ignorancia sobre Rudd, Trump el año pasado durante la campaña lo calificó de "desagradable" y dijo que no duraría mucho como embajador, en una entrevista con el político británico de extrema derecha Nigel Farage.

dk-sct/jz/val