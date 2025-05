Trump, "nada contento" con Putin por ataques rusos en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no está "nada contento" con el líder ruso Vladimir Putin, luego de que Moscú lanzara un importante ataque con drones contra Ucrania, que dejaron 13 muertos.

En el pasado, Trump ha manifestado admiración por Putin, pero en las últimas semanas ha mostrado más frustración con la posición de Moscú en las negociaciones para una tregua con Kiev, que están en un punto muerto.

"No estoy nada contento con lo que Putin está haciendo. Está matando a mucha gente y no sé qué diablos le pasó a Putin" dijo Trump desde el aeropuerto Morristown antes de abordar el Air Force One.

"Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, no me gusta esto en absoluto", agregó.

Los ataques rusos contra Ucrania ocurren luego de que los dos países completaran el mayor intercambio de prisioneros desde que Moscú lanzara su invasión en febrero de 2022. Fueron 1000 prisioneros enviados de vuelta a cada uno de sus respectivos bandos.

Trump dijo que consideraba "absolutamente" nuevas sanciones contra Rusia para responder a sus últimos ataques en Ucrania.

Estas declaraciones van en la dirección opuesta de lo que dijo ante el Congreso esta semana su secretario de Estado, Marco Rubio, que aseguró que Trump creía que "justo ahora, si empiezan a amenazar con sanciones, los rusos van a pararse de la mesa".

Trump y Putin hablaron dos horas por teléfono el lunes tras lo que el mandatario estadounidense dijo que Moscú y Kiev "empezarían de inmediato negociaciones hacia un cese el fuego".

En más de tres años de guerra, Putin no ha hecho ningún compromiso de detener la invasión a Ucrania y solo anunció unos lineamientos de las exigencias de Rusia para la paz.

