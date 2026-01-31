Trump nomina a un nuevo jefe de estadísticas de empleo en EEUU

El presidente Donald Trump anunció el viernes la nominación de un nuevo candidato para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la agencia del Departamento de Trabajo encargada de la publicación de los principales indicadores económicos de Estados Unidos, seis meses después del polémico despido de su predecesora

"Me complace proponer al muy talentoso Brett Matsumoto como el próximo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS)", escribió Trump en su plataforma Truth Social

El nombramiento debe ser confirmado por el Senado

Desde agosto, la posición se encuentra vacante luego de que Trump despidiera a Erika McEntarfer, a quien acusó, sin evidencia, de publicar cifras "falsas"

Los resultados mostraban un claro deterioro del empleo en el país y empañaban la imagen de la administración republicana

Brett Matsumoto trabajó desde 2015 hasta 2025 en la BLS. Desde entonces, ocupa un cargo de asesor económico en la Casa Blanca

No tiene un historial de actividad política, según el New York Times

"Por muchos años, la Oficina de Estadísticas Laborales fue administrada por gente débil y estúpida", escribió Trump, con su estilo de poner algunas palabras en mayúscula

Antes de Matsumoto, Trump propuso al economista conservador Erwin John Antoni

Pero fue duramente criticado, incluso por republicanos, después de que se revelaran comentarios y publicaciones misóginas y sobre conspiraciones en sus redes sociales. También, por su falta de experiencia gubernamental

El BLS se encarga de recolectar y publicar las principales estadísticas económicas de Estados Unidos, incluyendo índice de desempleo, inflación y tendencias del mercado laboral