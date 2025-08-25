Trump ordena castigar la quema de banderas de EEUU

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que exige al Departamento de Justicia investigar y procesar a las personas por quemar la bandera estadounidense, una actividad que la Corte Suprema ha dictaminado que es una expresión política legítima protegida por la Constitución.

La orden que el presidente republicano firmó en el Despacho Oval reconoció el fallo 5-4 de la corte en un caso de Texas en 1989, pero dijo que aún hay margen para procesar la quema de banderas si “es probable que incite a una acción ilegal inminente” o equivale a “palabras de combate”.

En ese caso, los jueces dictaminaron que la Primera Enmienda constitucional protege la quema de banderas como una expresión política legítima. El fallecido juez Antonin Scalia, el ícono conservador a quien Trump ha elogiado repetidamente, fue parte de la mayoría.

Trump dijo el lunes que quemar la bandera de Estados Unidos “incita disturbios a niveles que nunca hemos visto antes”, con algunas personas “volviéndose locas” por quemarla y otras expresando enojo hacia quienes la queman. No ofreció ejemplos.

El texto de la orden ejecutiva afirma que profanar la bandera estadounidense es ”únicamente ofensivo y provocativo. Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra Nación — la expresión más clara posible de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad. Quemar esta representación de Estados Unidos puede incitar a la violencia y al disturbio”

La orden pide al fiscal general que priorice la aplicación “en la mayor medida posible” de las leyes penales y civiles contra la quema de banderas que causen daño no relacionado con la Primera Enmienda.

Trump dijo que la pena por quemar una bandera sería de un año en la cárcel sin posibilidad de liberación anticipada.

La orden también establece que los extranjeros que quemen la bandera podrían enfrentar la revocación de sus visas, permisos de residencia, procedimientos de naturalización y otros beneficios migratorios. También podrían ser deportados.

Trump dijo que la corte que dictaminó que la quema de banderas está protegida constitucionalmente era una “corte muy triste”.

“Supongo que fue una decisión de 5 a 4. Lo llamaron libertad de expresión”, dijo el presidente. “Pero hay otra razón, que quizás es mucho más importante. Se llama muerte”.

“Porque lo que sucede cuando quemas una bandera es que el área se vuelve loca”, dijo Trump. “Si tienes cientos de personas, se vuelven locas”.

Mark Sherman en Washington contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.