Trump ordena el despliegue de tropas en Portland, en el noroeste de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el sábado el despliegue de tropas en la ciudad de Portland, en el noroeste del país, extendiendo así su polémico uso de las fuerzas armadas en el territorio nacional.

"A solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proporcionar todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y a todas nuestras instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asediadas de los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"También autorizo el uso de fuerza total, si es necesario", añadió, sin especificar qué "fuerza total".

