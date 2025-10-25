Trump parte a su gira por Asia, donde se encontrará con su homólogo chino Xi

Donald Trump partió el viernes por la noche hacia Asia en una gira en la que mantendrá conversaciones de alto nivel con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, y en la que, dijo, le gustaría reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un.

El presidente estadounidense se reunirá con Xi al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en un intento por cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El mandatario republicano también visitará Malasia y Japón en su primer viaje a Asia desde que regresó a la Casa Blanca en enero, en medio de una oleada de aranceles y negociaciones geopolíticas.

Un alto funcionario estadounidense dijo el viernes que Trump "cumplirá con el pueblo estadounidense en una de las regiones más económicamente vibrantes del mundo, firmando una serie de acuerdos económicos".

Al salir de Washington, Trump añadió que podría reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un por primera vez desde 2019, en su primer mandato.

"Me gustaría, él sabe que estaremos allí", les dijo el magnate a periodistas en la Casa Blanca cuando preguntaron si una reunión con Kim era posible.

"Me llevo muy bien con él", dijo Trump sobre el líder norcoreano.

Se ha barajado una posible reunión con Kim mientras Trump esté en Corea del Sur, después de que el ministro de Reunificación de Seúl dijera que había una posibilidad "considerable".

La Casa Blanca dijo previamente que "no estaba en el programa".

Acuerdos de paz y comercio

La primera parada de Trump será Malasia, el domingo, para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Trump está listo para firmar un acuerdo comercial con ese país asiático, pero más importante aún, supervisará la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, mientras sigue su búsqueda por el Premio Nobel de la Paz.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también podría reunirse con Trump al margen de la cumbre para mejorar las relaciones después de meses de tensiones, según dijeron funcionarios de ambos países a la AFP.

La siguiente parada de Trump será Tokio, el lunes.

Se reunirá con la conservadora Sanae Takaichi, nombrada el martes como la primera mujer primera ministra de Japón.

Japón ha escapado de lo peor de los aranceles que Trump impuso a países de todo el mundo para acabar con lo que él llama desequilibrios comerciales injustos que "perjudican a Estados Unidos".

- Trump y Xi -

Se espera que el punto culminante del viaje sea Corea del Sur, donde Trump aterrizará en la ciudad portuaria de Busan (sur) el miércoles antes de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El republicano se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae-myung, dará un discurso en un almuerzo de APEC con líderes empresariales y cenará con directivos de empresas tecnológicas estadounidenses, al margen de la cumbre en la ciudad de Gyeongju.

El jueves Trump se reunirá con Xi por primera vez desde su regreso al cargo. Los mercados globales estarán atentos para ver si los dos líderes pueden detener la guerra comercial provocada por los aranceles del líder estadounidense a principios de este año, y en especial tras una reciente disputa sobre restricciones a las tierras raras de Pekín.

Trump inicialmente amenazó con cancelar la reunión e impuso nuevos aranceles por el conflicto sobre los minerales críticos, antes de decidir seguir adelante.

"El presidente está más interesado en discutir la relación comercial y económica", dijo otro alto funcionario estadounidense.

China y Estados Unidos comenzaron en Malasia una nueva ronda de negociaciones comerciales, informó la prensa estatal.

"Las delegaciones china y estadounidense se reunieron el sábado por la mañana para debatir cuestiones económicas y comerciales", aseguró la agencia oficial de noticias Xinhua.

Trump dijo el jueves que el primer tema en la agenda sería el fentanilo, cuando aumenta la presión sobre Pekín para frenar el tráfico de drogas y mientras toma medidas contra los carteles de drogas latinoamericanos.

