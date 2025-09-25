Trump pide a Erdogan que Turquía cese de comprar petróleo ruso

El presidente estadounidense Donald Trump instó el jueves a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan a dejar de comprar petróleo ruso para presionar a Moscú a poner fin a la guerra en Ucrania.

"Me gustaría que dejara de comprar petróleo de Rusia mientras Rusia continúa con esta ofensiva", dijo Trump a periodistas junto a Erdogan en el Despacho Oval.

Las sanciones impuestas a Turquía a causa de la compra por parte de Estambul de material bélico a Moscú podrían ser levantadas "casi inmediatamente", aseguró el mandatario estadounidense.

En 2020 Washington impuso sanciones a Turquía a pesar de ser su aliada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debido a la compra por parte de Ankara del sistema de defensa antiaérea ruso S-400.

