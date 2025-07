Trump pide a Netanyahu que "se asegure de que reciban la comida" en Gaza

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump expresó el lunes su preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza e instó a Israel a proporcionar alimentos a la población, recalibrando aparentemente su postura mientras las imágenes de niños desnutridos han generado renovadas preocupaciones sobre el hambre en el territorio devastado por la guerra.

Trump, hablando en Escocia el lunes, declaró que Estados Unidos y otras naciones están proporcionando dinero y alimentos a Gaza, pero que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tiene "que más o menos gestionarlo".

"Quiero que él se asegure de que reciban comida", afirmó Trump. "Quiero asegurarme de que reciban comida".

Los comentarios de Trump parecieron ser resultado de las imágenes en los últimos días y fueron más urgentes que el mensaje resignado que tuvo sobre la guerra de 21 meses entre Israel y Hamás la semana pasada, cuando las conversaciones de alto el fuego se descarrilaron. Sus declaraciones del lunes también marcaron una nueva divergencia con Netanyahu después de que los dos líderes se habían acercado tras los ataques conjuntos de sus naciones en Irán.

Trump fue preguntado si estaba de acuerdo con los comentarios de Netanyahu el domingo, en los que el líder israelí dijo: "No hay una política de hambre en Gaza y no hay hambre en Gaza".

"No lo sé", respondió Trump el lunes. "Quiero decir, basándome en la televisión, diría que no particularmente porque esos niños parecen muy hambrientos".

Ante la creciente crítica internacional, el ejército israelí comenzó el fin de semana a lanzar ayuda desde el aire, junto con pausas limitadas en los combates en tres áreas pobladas de Gaza durante 10 horas al día para ayudar con la distribución.

Trump expresó el viernes cierta resignación sobre la situación en Gaza después de que Estados Unidos e Israel retiraran a sus equipos negociadores de las conversaciones en Qatar para intentar alcanzar un alto el fuego.

Trump indicó la semana pasada que Israel probablemente "va a cazar a Hamás" y "va a tener que luchar y va a tener que limpiarlo".

Pero Trump pareció más inclinado a la acción el lunes después de que surgieran informes de muertes por hambre e imágenes de personas, especialmente niños pequeños y bebés, luchando por conseguir alimentos, provocando indignación internacional.

Trump, hablando junto al primer ministro británico Keir Starmer en un campo de golf en Escocia, afirmó que Estados Unidos "establecerá centros de alimentos", pero no ofreció detalles específicos.

La Casa Blanca no tenía más información sobre los centros de alimentos.

Trump aseveró que Hamás ha robado alimentos y ayuda en Gaza, pero cuando un reportero le preguntó sobre qué responsabilidad tiene Israel por limitar la ayuda a la zona, replicó: "Israel tiene mucha responsabilidad".

Pero también sostuvo que Israel está limitado en sus acciones porque busca mantener con vida a los 20 rehenes restantes en Gaza.

Cuando se le preguntó qué más puede hacer Israel, Trump respondió: "Creo que Israel puede hacer mucho". Pero no ofreció más detalles y cambió el tema a Irán.

"Tenemos que ayudar en una base humanitaria antes de hacer cualquier cosa. Tenemos que alimentar a los niños".

Starmer fue más enfático que Trump, calificando la situación en Gaza como "desesperada".

"Creo que la gente en Gran Bretaña está horrorizada por lo que están viendo en sus pantallas", manifestó.

Starmer, quien enfrenta presión de su Partido Laborista para reconocer un Estado palestino como lo hizo Francia la semana pasada, destacó que el Reino Unido apoya la creación de un Estado para los palestinos, pero debe ser parte de un plan para una solución de dos Estados.

Trump indicó la semana pasada que el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Francia "no tiene peso".

"No voy a tomar una posición", aseguró Trump el lunes sobre el reconocimiento de un Estado palestino. Añadió sobre Starmer: "No me importa que él tome una posición".

Los comentarios se produjeron mientras la Asamblea General de la ONU reunía el lunes a altos funcionarios para promover una solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino. Israel y Estados Unidos están boicoteando la reunión.

________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.