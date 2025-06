Trump pide a productores de petróleo aumentar producción ante temor de que Irán cierre vía clave

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump instó el lunes a Estados Unidos y a otras economías productoras de petróleo a bombear más crudo, ya que los precios siguen siendo volátiles tras los ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes.

Trump exigió un aumento en la producción al tiempo que la Casa Blanca intensificaba sus advertencias a Irán contra el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía vital para el transporte de petróleo y gas, en represalia por los ataques estadounidenses al programa nuclear de Irán.

"Al Departamento de Energía: ¡¡¡PERFORAR, BEBÉ, PERFORAR!!! ¡Y digo AHORA!!!", publicó Trump en las redes sociales. Añadió: "TODOS, MANTENGAN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO BAJOS. ¡ESTOY VIGILANDO! ESTÁN JUGANDO EN LAS MANOS DEL ENEMIGO. ¡NO LO HAGAN!"

Las órdenes de Trump se producen en un momento incierto, ya que las embajadas e instalaciones militares de Estados Unidos en el Oriente Medio están en alerta máxima ante posibles represalias de Irán. Los mercados globales están tratando de determinar qué sucederá luego de que Estados Unidos atacó instalaciones nucleares clave de Irán con una andanada de bombas antibúnker de 13.600 kilogramos (30.000 libras) y misiles Tomahawk.

El Parlamento de Irán ha aprobado cortar el Estrecho de Ormuz, una estrecha vía de navegación en el Golfo Pérsico por la que pasa aproximadamente el 20% del petróleo y gas global. Ahora depende del Consejo de Seguridad Nacional de Irán decidir si seguir adelante con la idea, lo que podría llevar a un aumento en el costo de bienes y servicios en todo el mundo.

El precio del petróleo subió un 4% poco después de que comenzaran las operaciones bursátiles el domingo por la noche, pero rápidamente se redujo a medida que el enfoque cambió de lo que hizo el ejército estadounidense a cómo reaccionará Irán.

Los futuros del petróleo estaban fluctuando entre ganancias y pérdidas en las operaciones bursátiles del lunes por la mañana. Aún permanecen más altos de lo que estaban antes de que comenzaran los enfrentamientos hace poco más de una semana.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió nuevamente a Teherán contra el cierre del estrecho, diciendo que "el régimen iraní sería insensato al tomar esa decisión".

El Departamento de Estado ha duplicado el número de vuelos de evacuación de emergencia que está proporcionando para los ciudadanos estadounidenses que desean salir de Israel, ordenó la salida del personal no esencial de la Embajada de Estados Unidos en Líbano.

También está intensificando las advertencias de viaje en todo el Oriente Medio debido a las preocupaciones de que Irán tome represalias contra los intereses estadounidenses en la región.

En una alerta enviada a los estadounidenses en todo el mundo y publicada en su sitio web el domingo, el Departamento de Estado les pidió precaución.

La Embajada de Estados Unidos en Qatar emitió una alerta en su sitio web el lunes instando a los ciudadanos estadounidenses en la nación rica en energía a "refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso", aunque Qatar luego dijo que la situación era "estable".

La Embajada no dio más detalles y no respondió a múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Muchos analistas de la industria energética son escépticos de que Irán proceda con un cierre total del estrecho, algo que ha amenazado con hacer en el pasado.

De hacerlo, Irán enfrentará la posibilidad de represalias contra sus propios envíos y la posibilidad de que la medida enfade a China, el mayor comprador de crudo iraní.

Estados Unidos y sus aliados presionaron a Rusia en el período previo a la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022 con amenazas a su industria petrolera, y luego cumplieron cuando muchas compañías petroleras occidentales se retiraron del país y Estados Unidos y Europa impusieron sanciones a la industria rusa.

Pero Irán está mucho menos integrado en la economía global que Rusia, que dependía de los mercados europeos para sus exportaciones de petróleo y gas y aun así siguió adelante con la invasión a pesar de las advertencias de Estados Unidos.

"Ha habido muchas sugerencias de que esto no es algo increíblemente probable, y eso generalmente se atribuye a la interdependencia económica, lo cual no quiero sugerir que no importa. Absolutamente importa", dijo Colby Connelly, un investigador principal en el Instituto del Oriente Medio. Connelly añadió: "si la década de 2020 nos ha enseñado algo hasta ahora, es que los lazos económicos no siempre previenen conflictos".

En otro tema el lunes, Leavitt pareció restar importancia a que Trump cuestionara el futuro de la teocracia gobernante de Irán, aparentemente contradiciendo los exhortos anteriores de su gobierno a Teherán a reanudar las negociaciones y evitar una escalada en los combates.

"No es políticamente correcto usar el término 'Cambio de Régimen', pero si el actual Régimen iraní no puede HACER GRANDE A IRÁN OTRA VEZ, ¿por qué no habrá un cambio de régimen???" Trump publicó en las redes sociales. ¡MIGA!!! Leavitt dijo que la "postura de Trump y nuestra postura militar no ha cambiado". "El presidente simplemente estaba planteando una pregunta que creo que muchas personas en todo el mundo están haciendo", afirmó Leavitt. ___ Los periodistas de The Associated Press Stan Choe en Nueva York, Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Chris Megerian contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.