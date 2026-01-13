Trump pide recortar tasas "significativamente" con inflación estable en EEUU

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, según datos publicados el martes que llevaron al presidente Donald Trump a redoblar su pedido de recortes significativos de tasas por parte de la Reserva Federal.

En medio de una pugna con el presidente del organismo, Jerome Powell, a quién Trump acusa de haber procedido "demasiado tarde" a rebajar los tipos de interés, el dato de inflación de diciembre envalentonó aún más al mandatario.

Como esperaban los analistas, la inflación a 12 meses en diciembre se mantuvo estable en 2,7%, mismo guarismo que en noviembre, luego de un año en el que los aranceles de Trump amenazaron la estabilidad de precios.

En la medición mes a mes, en tanto, el IPC aumentó un 0,3%.

Aunque los precios no se dispararon en los últimos meses de 2025, la inflación fue aumentando a lo largo del año a medida que Trump imponía aranceles.

Sin embargo, en los últimos meses, el gobierno ha ampliado una lista de exenciones que cubren productos clave, entre ellos agrícolas, ya que las preocupaciones por el costo de vida aumentan en los hogares.

Así, el 2,7% a diciembre de 2025 se compara con el dato de 2,9% a diciembre de 2024.

Pero los alimentos aumentaron por encima del promedio, un 3,1% en 12 meses.

El gobierno destaca una caída de precios de la gasolina, de 3,4%.

- "Demasiado tarde" -

En reacción a los datos oficiales, el presidente Trump destacó los "bajos" niveles de inflación en Estados Unidos, y criticó nuevamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con quien mantiene una pugna desde que regresó al poder el pasado 20 de enero.

"Excelentes (¡BAJOS!) números de inflación para EEUU. Eso significa que Jerome 'Demasiado Tarde' Powell debería recortar las tasas de interés, ¡SIGNIFICATIVAMENTE!", escribió el mandatario estadounidense en una publicación en su plataforma Truth Social.

Powell informó el domingo que el banco central recibió una citación del Departamento de Justicia y enmarcó esa decisión en la campaña de presión del mandatario.

Los citatorios están relacionados con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas del organismo.

Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto en sí.

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente" Trump, dijo Powell en el comunicado.

La Fed tiene un objetivo de inflación anual de 2%, que está lejos de la cifra actual.

- Apoyos -

El titular de la Fed ha cosechado apoyos dentro y fuera de Estados Unidos, donde banqueros centrales temen que se coarte la independencia del ente que rige la política monetaria de la mayor potencia mundial.

Los jefes de los principales bancos centrales del mundo, entre ellos el Banco Central Europeo (BCE), expresaron este martes su "total solidaridad" con la Reserva Federal y su presidente.

"Nos solidarizamos plenamente con el sistema de la Reserva Federal y con su presidente, Jerome H. Powell", indica una declaración firmada por los jefes del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de Australia, Brasil y Canadá, entre otros.

El lunes, también los expresidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos criticaron en una declaración conjunta la investigación penal al presidente del banco central, que consideraron un intento de "socavar" la independencia del organismo.

Entre los firmantes están los extitulares de la Fed Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen.

Trump ha criticado regularmente a Powell, llamándolo "cabeza hueca" o "imbécil".