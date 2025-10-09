Trump proclama feriado el Día de Cristóbal Colón y elimina un honor similar para los indígenas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves la proclamación del próximo feriado por el Día de Cristóbal Colón, con lo que renunció deliberadamente a un honor similar para los indígenas estadounidenses establecido durante el gobierno del demócrata Joe Biden.

"Regresamos con el Día de Cristóbal Colón ... amamos a los italianos", dijo Trump en una reunión de su gabinete, después de firmar la proclamación del próximo feriado.

En 2021, Biden se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en proclamar el Día de los Pueblos Indígenas, una iniciativa que activistas buscaron durante años para honrar la historia de los nativos americanos.

Aunque Biden no reemplazó completamente el feriado del 12 de octubre -que en Estados Unidos se ha llamado Día de Cristóbal Colón- como muchos activistas querían, Trump lo acusó de hacerlo.

Durante años ese feriado ha sido criticado debido a las matanzas y extinción que significó la conquista de América, tras la llegada de Colón en 1492.

En 1968, el Congreso estadounidense convirtió esa fecha en día feriado.

La medida de Trump de no honrar el Día de los pueblos indígenas ocurre mientras su administración avanza en una agenda anti progresista, revirtiendo el rumbo de la presidencia de Biden en muchos temas culturales.

des/dw/mvl/nn