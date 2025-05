Trump promete transformar el Centro Kennedy mientras busca reformar las artes y la cultura de EEUU

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump recibió a los directores del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en la Casa Blanca el lunes por la noche, reforzando su intención de remodelar un centro cultural de primer nivel como parte de un esfuerzo mayor para reformar las dinámicas sociales e ideológicas de la escena artística nacional.

La reunión de la junta directiva del centro en el Comedor de Estado siguió al despido, por parte de Trump, de sus miembros anteriores y al anuncio en febrero de que él sería el presidente del organismo. La nueva junta, que aprobó unánimemente al mandatario como su presidente, está compuesta por personas que le son leales.

Entre ellos se encuentran la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, la fiscal general Pam Bondi, Usha Vance, la esposa del vicepresidente JD Vance, y Lee Greenwood, cuya canción “God Bless the USA” suena en los mítines de Trump, así como en muchos eventos oficiales, como lo hizo durante su viaje a Oriente Medio la semana pasada.

Trump la calificó como una “junta ardiente”.

“Vamos a darle la vuelta”, dijo Trump a quienes asistieron a la cena del centro. Sobre dirigir la junta, comentó: “Cuando dije, ‘Lo haré’, no había estado allí” y bromeó, “Esa es la última vez que tomo un trabajo sin mirarlo”.

Trump calificó la programación anterior del centro como “woke” y “terrible”, mientras que, en términos más generales, busca recortar la financiación federal para las artes, quejándose de que hay demasiada programación que promueve la ideología izquierdista y la corrección política. En su opinión, moldear el Centro Kennedy a su gusto puede contribuir en gran medida a crear una nueva cultura artística y social a nivel nacional.

El Centro Kennedy anunció el lunes su próxima programación, que incluye presentaciones de “Chicago”, “Moulin Rouge” y “Back to the Future: The Musical”. Las ofertas para niños incluyen una versión teatral del exitoso dibujo animado “Bluey”.

El centro descartó previamente una semana de eventos que se realizarían en julio para celebrar los derechos LGBTQ+ como parte del festival del Orgullo de este verano en Washington.

La Casa Blanca también ha dado pasos para cancelar millones de dólares en subvenciones federales de humanidades previamente asignadas a grupos de arte y cultura. Y el marco presupuestario de Trump ha propuesto eliminar por completo el Fondo Nacional para las Artes y el Fondo Nacional para las Humanidades.

El mandatario dijo durante la cena que los republicanos del Congreso han presionado para obtener más de 250 millones de dólares para realizar reparaciones y mantenimiento en el Centro, y afirmó que, en la última década, se gastaron “cantidades tremendas de dinero” allí.

“No sé dónde lo gastaron”, dijo. “Ciertamente no lo gastaron en papel tapiz, alfombras o pintura”.

Richard Grenell, enviado de Trump para misiones especiales que es el jefe interino del Centro Kennedy, dijo que un presupuesto anterior incluía “26 millones de dólares en ingresos fantasma”. Sugirió que la conducta podría ser un asunto criminal para los fiscales y que Bondi, además de formar parte de la junta del centro, escuchó los detalles en una reunión el lunes por la mañana.

“Escuchó los detalles, y esto es inaceptable”, dijo Grenell.

Trump dijo que el centro recaudaría fondos, pero agregó sobre el estado del edificio que “se está cayendo a pedazos”.

Comentó que la programación anterior “estaba fuera de control con propaganda política desenfrenada” y presentaba “algunos espectáculos muy inapropiados”, como una “actuación marxista antipolicía” y “Shakespeare solo para lesbianas”.

”¿Quién concibe estas ideas, de verdad?” exclamó Trump, provocando fuertes risas entre los presentes.

El republicano también visitó el Centro Kennedy en marzo para presidir una reunión de su junta, y se quejó entonces del “tremendo deterioro” del edificio.

El presidente criticó una reciente expansión del complejo, conocida como “The Reach”, que cuenta con estudios, espacios de ensayo e instalaciones para reuniones, y ha sugerido que tomaría medidas para cerrar los espacios porque carecen de ventanas. Dijo el lunes que preferiría ver un espacio de actuación al aire libre en el río Potomac.

Los cambios del presidente provocaron el rechazo de varios artistas.

El musical Hamilton respondió al enfoque práctico de Trump cancelando las presentaciones que había planeado en marzo y abril. Otros artistas, como la actriz y productora Issa Rae y la música Rhiannon Giddens, han cancelado de manera similar apariciones planeadas.

Y mientras Trump planea asistir a una presentación de Les Miserables en el Centro Kennedy el 11 de junio, el espectáculo anunció que muchos suplentes podrían actuar en la función debido a boicots por parte de los miembros del elenco.

El Centro Kennedy se inauguró en 1971 y durante décadas fue considerado una celebración apolítica de las artes. Los presidentes suelen nominar a los miembros de la junta en consulta con los miembros del Congreso.

Después de eso, no suelen tener mucho contacto con la dirección del centro, excepto para asistir a los honores anuales del Centro Kennedy.

“Usted es uno de los dramaturgos vivos más renombrados de Estados Unidos, y sigue escribiendo con fuerza”, dijo el presidente republicano Ronald Reagan en 1984, dirigiéndose a Arthur Miller, que fue uno de los homenajeados del Centro Kennedy ese año. Ese fue un ejemplo de un comandante en jefe de la Guerra Fría elogiando a un escritor que tenía asociaciones bien conocidas con grupos alineados con el comunismo.

En 2019, el centro acogió una exposición de las pinturas del expresidente republicano George W. Bush.

Trump se convirtió en el primer presidente en no asistir sistemáticamente a la ceremonia de honores en su primer mandato. Desde que regresó a la Casa Blanca, ha sido mucho más agresivo y proactivo, como lo ha sido en muchos frentes políticos y de políticas. Dijo que algunas actuaciones de travestis en el Centro fueron algunas de las razones para transformarlo por completo.

“En lugar de presentar una programación que derribe nuestro país y lo divida”, dijo Trump, “el Centro Kennedy debería ser el lugar principal de la nación para elevar lo mejor de nuestro país y elevar las artes, la música y la cultura estadounidenses”.

___

Los periodistas de The Associated Press Darlene Superville en Washington y Hillel Italie en Nueva York contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.