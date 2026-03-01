Trump promete "vengar" la muerte de tres militares de EE. UU., una cifra que "probablemente" aumentará

Donald Trump prometió el domingo "vengar" las tres bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no "deponen sus armas".

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses. "Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización".

"Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", agregó.