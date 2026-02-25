Trump prometerá "enfrentar las amenazas contra EEUU" en su discurso a la nación (extractos)

El presidente Donald Trump prometerá este martes en su discurso sobre el estado de la Unión "enfrentar las amenazas contra Estados Unidos", según extractos difundidos por la Casa Blanca.

"Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera", dirá Trump, según este texto del tradicional discurso anual ante el Congreso.

"Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios cárteles de la droga", advierte el texto parcial distribuido poco antes del inicio del discurso, previsto para las 21:00 locales (02:00 GMT).