Trump ratifica a secretaria de Seguridad Interior, pese a muerte de enfermero en Mineápolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó este martes a su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, a pesar de la muerte de un enfermero a manos de agentes de la policía de migración durante manifestaciones de protesta en Mineápolis.

"No", respondió Trump a periodistas en la Casa Blanca que le preguntaron si destituiría a Noem tras la muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, contra quien dispararon agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una protesta el sábado en Mineápolis. Ella hace "un muy buen trabajo", destacó el mandatario.

"No puedes tener armas, no puedes caminar con armas, no puedes hacerlo, pero es un incidente desafortunado", afirmó Trump al referirse a Pretti.