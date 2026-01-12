Trump recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado el jueves

El presidente Donald Trump recibirá el jueves a la opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado, indicó el lunes a la AFP un alto funcionario estadounidense.

Trump declaró la semana pasada que estaba "impaciente" por saludar a la opositora, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger su premio en Oslo.

Machado dedicó su premio Nobel a Trump, que sin embargo mostró una actitud muy reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela.

La líder opositora dijo este lunes, tras una audiencia con el papa León XIV, que "está más cerca la derrota del mal" en Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar y sacar del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

Trump ha asegurado que él es quien dirige las riendas del país sudamericano, y que el objetivo primordial por el momento es estabilizarlo, antes de poder contemplar unas elecciones.

El petróleo venezolano es el objetivo principal de Washington, añadió Trump tras el derrocamiento de Maduro.