Trump recibirá al presidente sirio en la Casa Blanca el 10 de noviembre

El presidente Donald Trump recibirá al líder sirio Ahmed al Sharaa el 10 de noviembre, dijo el martes LA NACION, al destacar los "avances" del exyihadista hacia el establecimiento de la paz en su país, devastado por la guerra.

Será la primera visita de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca.

Al Sharaa ya hizo historia en septiembre al comparecer ante la ONU en Nueva York, donde se convirtió en el primer gobernante sirio desde 1967 en dirigirse a la Asamblea General.

El encuentro del próximo lunes con Trump forma parte de los esfuerzos diplomáticos del presidente por la paz mundial, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al informar sobre el tema en rueda de prensa.

Siria está gobernada por un Ejecutivo interino desde que una coalición de islamistas derrocó a Bashar al Asad a finales del año pasado, después de casi 14 años de guerra civil.

Leavitt señaló que Trump anunció el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Siria durante un viaje a la región en mayo, un tema prioritario en la reunión del lunes.

Según el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Assad al Shaybani, la conversación con Trump también se centrará en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y en la reconstrucción de Siria.

El sábado, el enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, afirmó que Al Sharaa iba a Washington con la esperanza de firmar un acuerdo para unirse a la alianza internacional liderada por Estados Unidos contra el EI.

Al Sharaa se reunió con Trump por primera vez en Riad en mayo durante la gira regional del mandatario estadounidense.

El grupo que dirigía Al Sharaa, Hayat Tahrir al Sham (HTS), anteriormente vinculado a Al-Qaeda, fue retirado de la lista de organizaciones terroristas de Washington en julio.

Desde que asumieron el poder, los nuevos líderes de Siria han buscado romper con su pasado extremista y violento, y proyectar una imagen moderada más aceptable para la población siria y las potencias extranjeras.

