Trump reunirá el lunes al Consejo de Seguridad Nacional sobre Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá el lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, dijo la Casa Blanca en medio de la...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá el lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, dijo la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas.
"El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.
Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques mortales contra embarcaciones que según denuncia transportan droga en el Caribe, y acusa a Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico. Caracas lo niega y argumenta que el objetivo de Washington es derrocar al presidente venezolano y tomar el control del petróleo del país.
