LA NACION

Trump reunirá el lunes al Consejo de Seguridad Nacional sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá el lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, dijo la Casa Blanca en medio de la...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Trump reunirá el lunes al Consejo de Seguridad Nacional sobre Venezuela
Trump reunirá el lunes al Consejo de Seguridad Nacional sobre VenezuelaMark Schiefelbein - AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá el lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, dijo la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas.

"El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques mortales contra embarcaciones que según denuncia transportan droga en el Caribe, y acusa a Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico. Caracas lo niega y argumenta que el objetivo de Washington es derrocar al presidente venezolano y tomar el control del petróleo del país.

dk-rle-bpe/ph/ad/mr

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Atención conductores: el DMV endurece el sistema de puntos y extiende el historial de infracciones
    1

    Atención conductores de Nueva York: el DMV endurece el sistema de puntos y extiende el historial de infracciones

  2. La casa prefabricada en Amazon por menos de US$50 mil: hasta cinco habitaciones y terraza para vivir junto a la playa
    2

    La casa prefabricada en Amazon por menos de US$50 mil: hasta cinco habitaciones y terraza para vivir junto a la playa

  3. Qué hacer si tu registro vence en 2026 y el DMV ya no acepta tus documentos
    3

    Conductores en Texas: qué hacer si tu registro vence en 2026 y el DMV ya no acepta tus documentos

  4. Todas las leyes firmadas por Greg Abbott que entran en vigor en Texas en enero 2026
    4

    Todas las leyes firmadas por Greg Abbott que entran en vigor en Texas en enero 2026

Cargando banners ...