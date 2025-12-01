Trump reunirá el lunes al Consejo de Seguridad Nacional sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá el lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, dijo la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas.

"El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques mortales contra embarcaciones que según denuncia transportan droga en el Caribe, y acusa a Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico. Caracas lo niega y argumenta que el objetivo de Washington es derrocar al presidente venezolano y tomar el control del petróleo del país.

