Trump rompe negociaciones comerciales con Canadá
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que terminaba de inmediato todas las c
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que terminaba de inmediato todas las conversaciones comerciales con Canadá, acusando a las autoridades de ese país de tergiversar al expresidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles.
"Basándome en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS", escribió Trump en su red social Truth Social.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunieron a inicios de octubre en la Casa Blanca, sin anunciar acuerdos.
La guerra de aranceles lanzada por la administración Trump ha impactado en las relaciones entre ambos vecinos y afectado a la economía canadiense.
