Trump saluda la victoria en Chile de Kast, "una muy buena persona"

El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó este lunes la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, al que calificó de "muy buena persona".

"Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba, acabó ganando bastante fácilmente. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona", dijo a periodistas en el Despacho Oval.

Kast, que venció por amplio margen, lideraba los sondeos previos al balotaje frente a la izquierdista Jeannette Jara, que encabezó la primera vuelta.

Al ser preguntado sobre las diversas victorias electorales conservadoras o ultraderechistas en América Latina en los últimos meses, Trump respondió: "Bueno, acabamos de obtener una buena [elección] en Honduras. Apoyé a alguien que no lideraba, y acaba de ganar la elección", declaró.

Las elecciones presidenciales en Honduras aún no han arrojado vencedor oficialmente y son objeto de una dura polémica entre los tres principales candidatos desde hace dos semanas.

El candidato que Trump apoyó públicamente, el empresario Nasry Asfura, tiene una muy corta ventaja por delante del derechista Salvador Nasralla, y ambos aparecen muy por delante de la candidata oficialista.

La misión electoral que la Organización de Estados Americanos (OEA) mandó al país centroamericano descartó este lunes fraude en esos comicios y pidió que las autoridades electorales cierren el escrutinio lo antes posible.

Kast, de 59 años, venció en la segunda vuelta de los comicios chilenos con un discurso contra la inmigración ilegal parecido al que llevó a Trump a la Casa Blanca por segunda vez.