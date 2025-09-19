Trump se negó a aprobar paquete de ayuda militar para Taiwán, según informe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a aprobar US$400 millones en ayuda militar para Taiwán en los últimos meses mientras negociaba temas comerciales y una posible cumbre con Pekín, informó The Washington Post el jueves.

La decisión marcaría un claro alejamiento de la política estadounidense hacia la isla democrática, que enfrenta una amenaza constante de invasión por parte de China.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo al Post que la decisión sobre el paquete de ayuda aún no era definitiva.

Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, hablarán el viernes, su segunda llamada telefónica desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

La conversación se produce mientras ambas partes buscan un compromiso sobre los aranceles y un acuerdo sobre la aplicación de videos TikTok.

Aunque Estados Unidos dejó de reconocer a Taiwán a fines de la década de 1970 en favor de China, Washington ha seguido siendo el principal respaldo de Taipéi y su mayor proveedor de ayuda militar.

Bajo el gobierno del expresidente Joe Biden, Washington aprobó más de US$2000 millones en paquetes de ayuda militar para Taiwán. Pero Trump "no apoya el envío de armas sin pago", algo que también es "evidente con Ucrania", señaló The Washington Post.

Según el diario, funcionarios de defensa estadounidenses y taiwaneses se reunieron en Alaska en agosto y discutieron un paquete de ventas de armas "que podría ascender a miles de millones de dólares" para monitorear la costa de Taiwán.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, han crecido las preocupaciones en Taipéi sobre la solidez de la relación entre Taiwán y Estados Unidos y la disposición de Washington para defender la isla si China la atacara.

