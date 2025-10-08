Trump se prepara para anunciar un acuerdo sobre Gaza (nota vista por la AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, se prepara para anunciar un acuerdo sobre Gaza en su red Truth Social, según una nota que le entregó este miércoles su secretario de Estado, Marco Rubio, y que pudo captar un fotógrafo de la AFP.

El acuerdo está "muy cerca", indica la nota manuscrita. "Necesitamos que apruebe un anuncio en Truth Social rápidamente para que usted pueda ser el primero en anunciar el acuerdo", reza el mensaje.

Trump celebraba una reunión abierta con miembros de su gabinete y periodistas independientes en la Casa Blanca cuando entró Rubio y le entregó la nota.

Ante los periodistas acreditados en la Casa Blanca Trump había anunciado poco antes que estaba listo a viajar a Medio Oriente, probablemente "Egipto", "en algún momento hacia el final de la semana, tal vez el domingo".

"Veremos, pero hay una muy buena probabilidad. Las negociaciones están avanzando muy bien", dijo.

"Nuestra negociación final, como saben, es con Hamás, y parece estar yendo bien. Así que les informaremos; si ese es el caso, probablemente nos iremos el domingo, tal vez el sábado", indicó.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, dijo anteriormente que había recibido señales "alentadoras" y destacó el apoyo de Trump, cuya propuesta de paz de 20 puntos forma la base de las conversaciones.

Hamás también expresó "optimismo" sobre las discusiones indirectas con su enemigo Israel. El plan de Trump requiere un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza, el desarme de Hamas y un retiro gradual de Israel del territorio.

Trump abandonó la reunión abierta en la Casa Blanca poco después de recibir la nota.

