Trump se reúne con jefe de Intel tras haber pedido su dimisión

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este lunes haber mantenido una reunión "muy interesante" con el director ejecutivo del fabricante estadounidense de chips Intel, días después de solicitar su dimisión.

Trump exigió la semana pasada la renuncia inmediata del director de Intel, después de que un senador republicano planteara preocupaciones de seguridad nacional por sus presuntos vínculos con empresas chinas.

Intel es una de las empresas más emblemáticas de Silicon Valley, pero su fortuna se ha visto eclipsada por las compañías asiáticas TSMC y Samsung, que dominan el negocio de semiconductores fabricados a medida.

En su plataforma Truth Social Trump declaró este lunes que se reunió con Lip-Bu Tan junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el del Tesoro, Scott Bessent.

"La reunión fue muy interesante", escribió Trump. "Su éxito y ascenso son una historia asombrosa". Trump añadió que miembros de su gabinete harán "sugerencias" la próxima semana.

En un comunicado, Intel afirmó que espera "colaborar estrechamente" con el presidente Trump "y su administración para restaurar esta gran empresa estadounidense".

Después de que Trump pidiera el jueves su dimisión, Tan emitió un comunicado en el que afirma que la compañía está en contacto con el gobierno para abordar las preocupaciones planteadas y garantizar que los funcionarios tengan "información".

Alega que ha circulado mucha desinformación sobre sus anteriores puestos en Walden International y Cadence Design Systems.

"Siempre he actuado dentro de los más altos estándares legales y éticos", se defendió Tan en el comunicado.

Nacido en Malasia, Tan tomó en marzo las riendas de Intel, cuyos chips para procesos informáticos tradicionales están siendo eclipsados progresivamente por la revolución de la inteligencia artificial.