Trump se reunirá con el primer ministro de Qatar tras el ataque israelí
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el primer ministro catarí este viernes
- 1 minuto de lectura'
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el primer ministro catarí este viernes tras un ataque israelí contra Hamás en Catar, un importante aliado estadounidense en la región, dijo la Casa Blanca.
El mandatario estadounidense y su enviado especial Steve Witkoff cenarán con el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani en el campo de golf de Trump en Bedminster (Nueva Jersey, noreste), según un breve comunicado.
Trump declaró esta semana su molestia con el ataque sin precedentes llevado a cabo por Israel en Catar el martes, que tenía como objetivo a dirigentes del movimiento islamista palestino Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha.
"Simplemente, no estoy muy contento con toda la situación", dijo Trump al ser consultado por periodistas sobre el tema.
Catar, que albergó distintas rondas de conversaciones para un alto al fuego en la guerra en Gaza, funge como mediador en el conflicto entre Israel y Hamás.
