Trump solicita apoyo de base militar cerca de Chicago para operaciones migratorias

CHICAGO (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump solicitó apoyo a una base militar en las afueras de Chicago para realizar operaciones de inmigración, informó la base el jueves, dando indicios de cómo podría ser una operación ampliada de las fuerzas del orden en la tercera ciudad más grande del país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pidió a la Estación Naval Great Lakes “apoyo limitado en forma de instalaciones, infraestructura y otras necesidades logísticas para colaborar en las operaciones del DHS”, afirmó Matt Mogle, portavoz de la base, situada a 56 kilómetros (35 millas) al norte de Chicago.

La solicitud se produce semanas después de que el gobierno republicano desplegara tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C., para hacer frente al crimen, la inmigración ilegal y el problema de las personas sin hogar, y dos meses después de enviar tropas a Los Ángeles.

Los detalles sobre los planes del gobierno para Chicago siguen siendo escasos.

Mogle dijo que no se han tomado decisiones sobre la solicitud, y que la base no ha recibido una petición oficial para apoyar un despliegue de la Guardia Nacional. El Chicago Sun-Times fue el primer medio en informar sobre la solicitud a la base naval.

El alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, respondieron diciendo que el índice de criminalidad ha disminuido en Chicago y que la ciudad no quiere ni necesita la ayuda militar. Planean presentar una demanda.

Pritzker, un posible candidato presidencial demócrata para 2028, ha dedicado varios días a mostrar partes de la ciudad donde el crimen ha disminuido. Dijo a The Associated Press que la presencia de tropas podría empeorar la situación.

“Lo que trata de hacer es inflamar algo que causará un problema al que luego pueda señalar”, dijo el gobernador, refiriéndose al presidente Donald Trump.

El mandatario ha señalado a menudo a Chicago, comparándola con una zona de guerra y un “infierno”.

El estatus de Chicago como una presunta ciudad santuario ha irritado al gobierno, que utilizó la ciudad para poner en marcha una serie de medidas contra la inmigración semanas después de la segunda toma de posesión de Trump.

Pritzker y Trump han intercambiado críticas sobre el tema durante días.

“La gente está desesperada por que yo DETENGA EL CRIMEN, algo que los demócratas no son capaces de hacer”, publicó Trump el jueves en Truth Social.

El crimen violento en la ciudad ha disminuido de forma importante en los últimos años, pero sigue siendo un problema persistente.

En 2024, la ciudad reportó 573 homicidios, la mayor cantidad de cualquier ciudad estadounidense ese año, según el Instituto de Tecnología de Rochester. Al mismo tiempo, el índice de crímenes violentos disminuyó significativamente en la primera mitad del año, lo que representa la mayor caída en más de una década, según datos de la ciudad. En los primeros seis meses de 2025, el índice total de crímenes violentos disminuyó en más del 22% en comparación con el mismo período del año anterior.

___

O’Connor informó desde Springfield, Illinois.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.