Trump sugiere acuerdo sobre el futuro de TikTok y anuncia llamada con Xi
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump publicó el lunes en su red social que una reunión entre funcionarios de Estados Unidos y China salió bien y que se alcanzó un acuerdo respecto a “‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar mucho”.
El comentario de Trump sugiere que la empresa es TikTok, la plataforma de videos asociada con China que bajo la ley estadounidense debe ser vendida o, de lo contrario, cesar operaciones.
El presidente republicano ha extendido repetidamente el plazo sobre el destino de TikTok y no se comprometió con un acuerdo cuando se le preguntó al respecto anoche. Trump también dijo que hablaría el viernes con el líder chino Xi Jinping.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
