Trump urge a negociadores a "moverse rápido" para alcanzar la paz en Gaza
El presidente estadounidense Donald Trump urgió el domingo a los negociadores de Hamás e Israel a "m
- 1 minuto de lectura'
El presidente estadounidense, Donald Trump, urgió el domingo a los negociadores de Hamas e Israel a "moverse rápido" durante las conversaciones indirectas que realizan en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza, a la vez que estimó que por ahora han sido "discusiones muy positivas".
"Estas conversaciones han sido muy exitosas y avanzan rápidamente. Los equipos técnicos volverán a reunirse el lunes, en Egipto, para trabajar y aclarar los detalles finales. Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido", escribió en su red Truth Social.
"Han habido discusiones muy positivas con Hamas, y países de todo el mundo (árabes, musulmanes, y todos los demás) este fin de semana, para liberar a los rehenes, terminar la guerra en Gaza, pero más importante, finalmente lograr la tan buscada paz en Medio Oriente", agregó.
aha/bjt/cjc/val
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
- 1
Trabaja en una hamburguesería de California y encontró una serpiente en el estacionamiento: “¡Por favor, ayuden!”
- 2
Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este sábado 4 de octubre
- 3
El Salvador vs. Panamá: hora de EE.UU. y cuándo es el partido de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026
- 4
Atrapados en Alaska: son argentinos, tuvieron un accidente en EE.UU. con su casa móvil y su visa está a punto de vencer