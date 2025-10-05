Trump urge a negociadores a "moverse rápido" para alcanzar la paz en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, urgió el domingo a los negociadores de Hamas e Israel a "moverse rápido" durante las conversaciones indirectas que realizan en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza, a la vez que estimó que por ahora han sido "discusiones muy positivas".

"Estas conversaciones han sido muy exitosas y avanzan rápidamente. Los equipos técnicos volverán a reunirse el lunes, en Egipto, para trabajar y aclarar los detalles finales. Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido", escribió en su red Truth Social.

"Han habido discusiones muy positivas con Hamas, y países de todo el mundo (árabes, musulmanes, y todos los demás) este fin de semana, para liberar a los rehenes, terminar la guerra en Gaza, pero más importante, finalmente lograr la tan buscada paz en Medio Oriente", agregó.

