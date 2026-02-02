Trump urge al Congreso a aprobar legislación que acabe con la parálisis gubernamental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el lunes al Congreso a aprobar rápidamente un texto que permita poner fin a la parálisis del presupuesto federal, que el lunes entró en su tercer día.

La interrupción del financiamiento se produjo tras el colapso de las negociaciones, impulsado por la indignación de los demócratas opositores por la muerte de dos manifestantes en Mineápolis a manos de agentes federales de inmigración, lo que descarriló las conversaciones sobre nuevos fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho SIN DEMORA. En este momento NO PUEDE HABER CAMBIOS", dijo el republicano Trump en su red Truth Social.