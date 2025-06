Trump usa poderes de emergencia como ninguno de sus predecesores

WASHINGTON (AP) — A pesar de insistir en que Estados Unidos se está recuperando de la calamidad bajo su mandato, el presidente Donald Trump está utilizando poderes de emergencia como ninguno de sus predecesores.

Ya sea imponiendo aranceles punitivos, desplegando tropas en la frontera o dejando de lado regulaciones ambientales, Trump ha dependido de reglas y leyes destinadas solo para su uso en circunstancias extraordinarias como la guerra y la invasión.

Un análisis de The Associated Press muestra que 30 de las 150 órdenes ejecutivas de Trump han citado algún tipo de poder o autoridad de emergencia, una tasa que supera con creces a la de sus predecesores recientes.

El resultado es una redefinición de cómo los presidentes pueden ejercer el poder. En lugar de responder a una crisis imprevista, Trump está utilizando poderes de emergencia para suplantar la autoridad del Congreso y avanzar en su agenda.

"Lo notable de Trump es la escala y el alcance enormes, que son mayores que bajo cualquier presidente moderno", declaró Ilya Somin, quien representa a cinco empresas estadounidenses que demandaron a la administración, alegando que fueron perjudicadas por los aranceles de Trump.

Debido a que el Congreso tiene el poder de establecer la política comercial bajo la Constitución, las empresas convencieron a un tribunal de que Trump excedió su autoridad al alegar una emergencia económica para imponer los aranceles. Un tribunal de apelaciones ha pausado ese fallo mientras los jueces lo revisan.

Crecientes preocupaciones sobre las acciones

La batalla legal es un recordatorio de los riesgos potenciales de la estrategia de Trump. Tradicionalmente, los jueces han dado a los presidentes un amplio margen para ejercer poderes de emergencia que fueron creados por el Congreso. Sin embargo, hay una creciente preocupación de que Trump está presionando los límites cuando Estados Unidos no enfrenta los tipos de amenazas que tales acciones están destinadas a abordar.

"La tentación es clara", indicó Elizabeth Goitein, directora senior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center y experta en poderes de emergencia. "Lo que es notable es cuán poco abuso hubo antes, pero ahora estamos en una era diferente".

El representante republicano por Nebraska Don Bacon, quien ha redactado una legislación que permitiría al Congreso reafirmar la autoridad sobre los aranceles, sostuvo que creía que los tribunales finalmente fallarían en contra de Trump en sus esfuerzos por dar forma a la política comercial de manera unilateral.

"Es la Constitución. James Madison la escribió de esa manera, y fue muy explícito", señaló Bacon sobre el poder del Congreso sobre el comercio. "Y entiendo los poderes de emergencia, pero creo que se están abusando.

Cuando intentás hacer política arancelaria para 80 países, eso es política, no acción de emergencia.

La Casa Blanca rechazó tales preocupaciones, diciendo que Trump está justificado en usar agresivamente su autoridad.

“El presidente Trump está justificadamente utilizando sus poderes de emergencia para rectificar rápidamente cuatro años de fracaso y arreglar las muchas catástrofes que heredó de Joe Biden: fronteras completamente abiertas, guerras en Ucrania y Gaza, regulaciones climáticas radicales, inflación histórica y amenazas económicas y de seguridad nacional planteadas por los déficits comerciales”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump cita frecuentemente la ley de 1977 para justificar acciones

De todos los poderes de emergencia, Trump ha citado con mayor frecuencia la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, para justificar la imposición de aranceles a las importaciones.

La ley, promulgada en 1977, fue diseñada para limitar parte de la autoridad expansiva que se había otorgado a la presidencia décadas antes. Se supone que solo debe usarse cuando el país enfrenta “una amenaza inusual y extraordinaria” desde el extranjero “a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos”.

Al analizar las órdenes ejecutivas emitidas desde 2001, la AP encontró que Trump ha invocado la ley 21 veces en órdenes y memorandos presidenciales. El presidente George W. Bush, lidiando con las secuelas del ataque terrorista más devastador en suelo estadounidense, invocó la ley solo 14 veces en su primer mandato. Del mismo modo, Barack Obama invocó la ley solo 21 veces durante su primer mandato, cuando la economía de Estados Unidos enfrentó el peor colapso económico desde la Gran Depresión.

La administración Trump también ha utilizado una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar la deportación de migrantes venezolanos a otros países, incluido El Salvador. La decisión de Trump de invocar la ley se basa en acusaciones de que el gobierno venezolano coordina con la banda Tren de Aragua, pero los funcionarios de inteligencia no llegaron a esa conclusión.

El Congreso ha cedido su poder

El Congreso ha otorgado poderes de emergencia a la presidencia a lo largo de los años, reconociendo que el poder ejecutivo puede actuar más rápidamente que los legisladores si hay una crisis. Hay 150 poderes legales, incluidos la exención de una amplia variedad de acciones que el Congreso ha prohibido en general, que solo pueden ser accedidos después de declarar una emergencia.

En una emergencia, por ejemplo, una administración puede suspender regulaciones ambientales, aprobar nuevos medicamentos o terapias, tomar el control del sistema de transporte, o incluso anular prohibiciones sobre pruebas de armas biológicas o químicas en sujetos humanos, según una lista compilada por el Brennan Center for Justice. Demócratas y republicanos han empujado los límites a lo largo de los años. Por ejemplo, en un intento de cancelar la deuda de préstamos estudiantiles federales, Joe Biden utilizó una ley posterior al 11 de septiembre que facultaba a los secretarios de educación para reducir o eliminar tales obligaciones durante una emergencia nacional. La Corte Suprema finalmente rechazó su esfuerzo, obligando a Biden a encontrar diferentes vías para avanzar en sus objetivos. Antes de eso, Bush persiguió escuchas telefónicas domésticas sin orden judicial y Franklin D. Roosevelt ordenó la detención de japoneses-estadounidenses en la costa oeste en campos durante la duración de la Segunda Guerra Mundial. Trump, en su primer mandato, provocó una gran pelea con el Capitolio cuando emitió una emergencia nacional para obligar a la construcción de un muro fronterizo. Aunque el Congreso votó para anular su declaración de emergencia, los legisladores no pudieron reunir suficiente apoyo republicano para superar el eventual veto de Trump. "Los presidentes están usando estos poderes de emergencia no para responder rápidamente a desafíos imprevistos", manifestó John Yoo, quien como funcionario del Departamento de Justicia bajo George W. Bush ayudó a expandir el uso de las autoridades presidenciales. "Los presidentes lo están usando para llenar un vacío político porque el Congreso elige no actuar". Trump, dijo Yoo, "simplemente lo ha elevado a otro nivel". Los aliados de Trump apoyan sus tendencias Los aliados legales conservadores del presidente también dijeron que las acciones de Trump están justificadas, y el vicepresidente JD Vance predijo que la administración prevalecería en la batalla judicial sobre la política arancelaria. "Creemos, y tenemos razón, que estamos en una emergencia", aseveró Vance la semana pasada en una entrevista con Newsmax. "Hay gobiernos extranjeros, a veces nuestros adversarios, que están amenazando al pueblo estadounidense con la pérdida de suministros críticos", alegó Vance. "No estoy hablando de juguetes, juguetes de plástico. Estoy hablando de ingredientes farmacéuticos. Estoy hablando de las piezas críticas de la cadena de suministro de fabricación... Estos gobiernos están amenazando con cortarnos el acceso a esas cosas, eso es, por definición, una emergencia nacional". Legisladores republicanos y demócratas han intentado frenar los poderes de emergencia de un presidente. Hace dos años, un grupo bipartidista de legisladores en la Cámara y el Senado presentó una legislación que habría terminado una emergencia declarada por el presidente después de 30 días a menos que el Congreso vote para mantenerla en vigor. No logró avanzar. No se ha presentado una legislación similar desde el regreso de Trump al cargo. En este momento, efectivamente funciona al revés, con el Congreso requerido para votar para poner fin a una emergencia. "Ha demostrado ser tan ilegal e imprudente de muchas maneras. El Congreso tiene la responsabilidad de asegurarse de que haya supervisión y salvaguardas", indicó el senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal, quien copatrocinó un proyecto de ley de reforma de poderes de emergencia en la sesión anterior del Congreso. Argumentó que, históricamente, los líderes que dependen de declaraciones de emergencia han sido un "camino hacia la autocracia y la represión". ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.