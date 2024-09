Trump vs. Kamala: quién gana las encuestas en Virginia para las elecciones de EE.UU. 2024

Donald Trump triunfó en las elecciones 2016 en Estados Unidos y se convirtió en presidente; cuatro años después, el republicano intentó sin éxito un segundo mandato. Sin embargo, ambos comicios tuvieron como denominador común un estado que le fue esquivo: Virginia, en donde los resultados de las encuestas indican una importante ventaja a favor de la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris para la contienda electoral de este 5 de noviembre de 2024.

Esta jurisdicción de la costa este de EE.UU. aporta unos 13 votos electorales al Colegio Electoral, y al igual que en las demás entidades estadounidenses, quien triunfe a nivel local se quedará con la totalidad de ellos, por más que la diferencia de votos sea extremadamente ajustada.

Encuestas para las elecciones presidenciales 2024 en Virginia: los últimos sondeos

Los resultados de las encuestas en Virginia muestran una diferencia de casi siete puntos porcentuales a favor de Harris, según el promedio calculado por FiveThirtyEight, que proyecta un 49,7% para ella y un 42,9% para él. Ese mismo margen es el que registró la firma Morning Consult, en su último sondeo realizado entre el 9 y 18 de septiembre, en donde el 51% de los consultados manifestó su apoyo a la vicepresidenta y un 44% al exmandatario.

El promedio de los resultados de las encuestas en Virginia

Aunque algunos estudios revelan una distancia bastante menor, incluso de apenas un punto entre ambos candidatos, como la de Research America — patrocinada por University of Mary Washington Center for Leadership & Media Studies—, otros señalan una brecha difícil de superar por Trump: un informe de ActiVote mostró 10 puntos porcentuales entre el 55% proyectado para la demócrata y el 45% del republicano. En esa misma línea están los resultados de The Washington Post/George Mason University Schar School of Policy and Government, que estiman un 51% para Harris y un 43% para Trump, lo que supone una distancia de ocho puntos entre ambos.

¿Virginia es un estado principalmente demócrata o republicano?

El comportamiento de los votantes de Virginia tuvo en la historia electoral estadounidense grandes períodos en el que la inclinación por uno u otro partido era contundente y consecuente a lo largo de los años. En la primera mitad del siglo pasado eligieron sistemáticamente a los aspirantes liberales, mientras que en la segunda lo hicieron de forma decidida por los conservadores. Sin embargo, en los últimos comicios esta tendencia se revirtió nuevamente y los azules se impusieron en la mayoría ellos.

Donald Trump y Kamala Harris en el último debate presidencial

Así, en los últimos 72 años, los republicanos ganaron en 14 de las 18 elecciones realizadas en Virginia; y precisamente las cuatro en donde perdieron fueron las últimas cuatro: en 2008 y 2012 triunfó Barack Obama; en 2016 lo hizo Hillary Clinton (aunque perdió a nivel nacional) y en 2020, el actual presidente Joe Biden.

Hasta entonces, desde la década de 1950, fueron todos republicanos: Dwight D. Eisenhower, en 1952 y 1956; Richard Nixon, en 1960; Barry Goldwater, en 1964; luego Nixon nuevamente, en 1968 y 1972; Gerald Ford, en 1976; Ronald Reagan, en 1980 y 1984; George H. W. Bush, 1988 y 1992; Bob Dole, en 1996; y finalmente George W. Bush hijo, en 2000 y 2004. Este año, Trump —que cayó en Virginia en todas las elecciones en las que se presentó (2016 y 2020)— intentará ponerle fin a la seguidilla demócrata.

Cómo funciona el Colegio Electoral en EE.UU.

En EE.UU. las elecciones son indirectas. Esto quiere decir que los ciudadanos no eligen directamente a sus máximas autoridades, sino a los miembros que su estado aportará al Colegio Electoral, y que luego serán los encargados de votar por el presidente y vicepresidente.

Una votante entra a la mesa de votación de la escuela primaria de Lowes Island en Sterling, Virginia

Cada jurisdicción tiene un número de electores definido por la cantidad de senadores y representantes que tiene en el Congreso de EE.UU. (como Virginia, que tiene 13). Así, en 48 estados y Washington DC, el espacio ganador consigue todos los votos electorales de ese estado, sin importar si se impuso por una mínima diferencia o por un amplio margen.

El Colegio Electoral está compuesto por 538 miembros. Aunque son libres de votar a cualquier persona elegible para presidente, siempre se comprometen antes a hacerlo por un candidato específico. Luego de definirse la composición del Código Electoral, estos electores eligen al próximo presidente, con una mayoría de al menos 270 votos del total, y en caso de no conformarse, desempata la Cámara de Representantes.

