Trump vuelve a rechazar cese del fuego inmediato en Ucrania durante reunión con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el lunes que no considera necesario un alto el fuego para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en línea con la posición del presidente ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió la semana pasada.
"No creo que se necesite un alto el fuego", dijo Trump, sentado junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.
"Sé que podría ser bueno tenerlo, pero también puedo entender estratégicamente por qué un país u otro no lo querría. Tienes un alto el fuego y ellos reconstruyen y reconstruyen y reconstruyen y, sabes, tal vez no quieran eso".
