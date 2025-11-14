Turistas acuden en masa a museos en Washington tras fin del cierre gubernamental en EE. UU.

Nick Adams sonreía complacido mientras le mostraba a su hijo los aviones colgantes del Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, que reabrió el viernes después de más de un mes sin servicio por el cierre del gobierno de Estados Unidos.

"Habíamos planeado este viaje por un tiempo y estábamos nerviosos por el cierre, pero ahora estamos emocionados de ver que todo abrió de nuevo", dijo Adams, un visitante de 37 años que viajó desde Texas.

Washington no solo es la capital política de Estados Unidos, sino también es un centro cultural con más de una decena de museos, muchos de los cuales son famosos por su calidad y atractivo. Unos 16 millones de personas los visitaron el año pasado.

Pero se vieron obligados a cerrar después del 1 de octubre debido a la falta de fondos por desacuerdos entre los legisladores que generaron un cierre del gobierno durante un récord de 43 días.

El presidente Donald Trump firmó la ley el miércoles a última hora para reabrir el gobierno después de que un grupo de demócratas se aliaran temporalmente con los republicanos para aprobar una ley temporal de financiamiento del gobierno.

La turista alemana Johanna Tennigkeit, de 30 años, que visitó el museo con su pareja, le dijo a la AFP que estaba "muy feliz" de ver los museos abiertos otra vez.

"No podría imaginar si estuviera cerrado. Sería muy malo para los turistas, pero también lo es para la gente que trabaja aquí porque no recibieron dinero", dijo.

"Son maravillosos"

Mitzi Sobash, una pensionada de 66 años que vive en Washington, estaba muy emocionada de guiar a su prima Dorita Vargas en su primer viaje a Washington, y dijo que tuvieron que pasar varias semanas antes de que pudieran ir a visitar un museo.

"Son realmente maravillosos", dijo Sobash.

Vargas coincidió: "Es mi primera vez visitando DC, y estoy súper emocionada. Simplemente estaba destinado a ser así".

Más de 100 personas esperaban a entrar al Museo Nacional del Aire y el Espacio unos 30 minutos antes de que abriera este viernes.

"Tuvimos mucha suerte de poder reservar un boleto porque había mucho tráfico en la página web, pero en mi teléfono funcionó", contó Tennigkeit, una turista alemana, en el vestíbulo.

Emocionada de ver el Museo de Historia Natural, agregó que quería visitar tantos museos Smithsonianos -administrados por el gobierno de Estados Unidos- como pudiera.

Los trabajadores del museo también están contentos con la reapertura, ya que muchos fueron suspendidos durante el cierre de gobierno, mientras otros trabajadores federales, como los controladores aéreos, tuvieron que trabajar sin pago.

"Honestamente estoy feliz de que haya reabierto", confesó Adams.

"Me alegra ver que todos se sentaron a la mesa y llegaron a un acuerdo que permitió reabrir esto, devolver los salarios a los bolsillos de la gente y abrir lugares como este para que los niños puedan venir a verlos", añadió el visitante de Texas.

pno/bpe/bjt/dw/mvl/atm