Últimos documentos del caso Epstein reavivan escrutinio sobre el expríncipe británico Andrés

Un hombre que parece ser el expríncipe británico Andrés conversó con Ghislaine Maxwell, cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, sobre la organización de encuentros con "amigos inapropiados", según documentos publicados por Washington.

Los correos electrónicos se encuentran entre las casi 30.000 páginas hechas públicas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y aportan nuevos detalles a la larga controversia en torno a los vínculos del hermano del rey Carlos III con Epstein y Maxwell.

La correspondencia data de 2001 y 2002 y fue enviada desde una cuenta que utilizaba el alias "El Hombre Invisible" y firmaba como "A".

En un mensaje de agosto de 2001, el remitente dice que se encuentra en Balmoral, la residencia de verano de la familia real británica en Escocia, y le pregunta a Maxwell: "¿Me has encontrado algunos amigos inapropiados nuevos?".

Andrés ha reconocido previamente su amistad con Maxwell y Epstein, pero ha negado todas las acusaciones de irregularidades.

Maxwell responde disculpándose por haber encontrado solo amigos "apropiados", lo que provoca una respuesta lacónica de "A": "¡Desolado!".

En otra cadena de correos, Maxwell reenvía correspondencia sobre un viaje propuesto a Perú que incluye planes para presentar a "Andrés" a unos acompañantes descritos como "amigables y discretos".

Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, le sugiere a su conocido que organice algunas "visitas turísticas con compañía".

Los archivos destacados por los medios también revelan tensiones entre Andrés y los fiscales estadounidenses.

Las autoridades de Estados Unidos intentaron interrogar al expríncipe sobre el caso Epstein, cuya muerte en prisión en 2019 fue declarada suicidio, aunque el miembro de la realeza no era un objetivo penal.

Andrés llegó a un acuerdo en 2022 en una demanda civil en Estados Unidos presentada por Virginia Giuffre, quien alegaba haber sido víctima de trata de personas por parte de Epstein y haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe cuando ella era adolescente.

Giuffre se suicidó en abril, y las repercusiones de la publicación póstuma de sus memorias seis meses después provocaron que Andrés fuera despojado de sus títulos reales.