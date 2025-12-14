Un Brunson de 40 puntos lleva a los Knicks a su primera final de la Copa NBA

Jalen Brunson llevó a los New York Knicks a su primera final de la Copa NBA con una victoria por 132-120 sobre los Orlando Magic este sábado en Las Vegas, Nevada.

El base estrella anotó 40 puntos, la mayor cantidad del partido, para reservar un enfrentamiento por la corona el martes contra los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama o los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

"El entrenador encendió el fuego en nosotros en el primer cuarto", dijo Brunson, de 29 años, al término del juego en el T-Mobile Arena. "El primer tiempo muerto del partido cambió todo para nosotros".

El buen estado de forma ofensivo de los Knicks resultó demasiado para un Orlando plagado de lesiones, que en el choque de semifinales vio ampliar la racha reciente de Nueva York a nueve victorias en diez partidos.

Tras un primer cuarto trepidante, en el que ambos equipos anotaron a voluntad, los Magic lideraban por 36-33.

Nueva York se lanzó al ataque al comienzo del segundo cuarto, aprovechando un tiro en suspensión fallido de Desmond Bane para tomar la delantera gracias a Josh Hart.

"Salimos e hicimos exactamente lo que dijimos que queríamos hacer, que era jugar al baloncesto de los Knicks", destacó el ala-pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns.

Los Knicks cedieron brevemente su ventaja poco después del descanso, cuando Bane volvió a poner a los Magic por delante con una bandeja en carrera.

Orlando siente las bajas

Pero Orlando finalmente no pudo seguir el ritmo de Brunson, que al término del tercer cuarto dejó al base rival Anthony Black sentado impotente en el suelo antes de ejecutar un tiro en suspensión de tres puntos.

Jalen Suggs logró 26 puntos, el máximo de Orlando, pero no pudo completar el partido tras sufrir una aparente lesión en el costado izquierdo.

Los Magic, que cerraron su mejor presentación en la competición, con un balance de una derrota en seis partidos, también notaron la ausencia del alero alemán Franz Wagner, su máximo anotador esta campaña, baja por una lesión en el tobillo izquierdo.

La Copa NBA, un torneo eliminatorio de mitad de temporada que celebra su tercera edición, está teniendo un gran éxito entre el público y los jugadores.

Ahora ofrece a los Knicks una tentadora oportunidad de ganar su primer trofeo desde 1973.

Su rival por la corona el martes saldrá entre el duelo semifinal que sostendrán este sábado los actuales campeones de la liga norteamericana de baloncesto, los Thunder, y los Spurs de Wembanyama.

Además del título de la Copa, los jugadores compiten por dinero en efectivo (unos US$530.000 para cada miembro del equipo campeón), lo que añade emoción a los enfrentamientos apenas unas semanas después del inicio de la temporada regular de la NBA.