Un candidato trumpista llamó a “cazar” a los republicanos moderados en un video que se volvió viral

WASHINGTON.- Escopeta en mano, Eric Greitens se presenta en el video como un “Navy Seal” y avisa que va a salir a cazar. Pero Greitens no va detrás de un animal, sino de personas. Y de unas personas muy específicas: Greitens dice que va a cazar “RINO”, el apodo con el que se conoce en Estados Unidos a los republicanos moderados, que se oponen a Donald Trump, de quien Greitens es un muy fiel seguidor.

Lo que sigue después es una escena violenta donde se ve a un grupo de hombres vestidos con uniforme militar irrumpiendo violentamente en una casa, donde supuestamente vive un “RINO”. Greitens, siempre con la escopeta en sus manos, invita a la gente a sumarse al trumpismo y anticipa que la caza no se detendrá “hasta que salvemos a nuestro país”.

El video de Greitens, exgobernador de Missouri y actual precandidato a senador, se convirtió en la expresión más brutalmente frontal y violenta que se ha visto en la primaria hacia las próximas elecciones legislativas, y es un testimonio de la actual batalla que domina a la oposición. El Partido Republicano, más radicalizado desde la irrupción de Trump, se define otra vez entre un ala tradicional, más moderada, que está en el blanco del ala trumpista. Los primeros suelen ser llamados “RINO”, o Republicans In Name Only, “republicanos solo por el nombre”. Trump quiere desterrarlos del partido, y sus candidatos también.

Greitens tiene similitudes con Trump. Cuando era gobernador de Missouri, su peluquera, con la que Greitens admitió haber tenido una relación extramatrimonial, lo acusó de tomarle una fotografía de ella desnuda sin su consentimiento, y le dijo a los investigadores de la Cámara de Representantes que la agredió. Los fiscales que tomaron el caso inicialmente lo acusaron de un delito grave de invasión de la privacidad relacionado con el episodio, pero los cargos fueron retirados. Greitens renunció luego de que la Legislatura estatal comenzó a avanzar hacia un juicio político.

Greitens ha intentado conseguir un respaldo formal de Trump, al que llegó a llamar “el activo más poderoso en la historia de la política”. Trump todavía no le ha dado su apoyo.

Trump sigue siendo la figura definitoria en la interna del Partido Republicano, que ha estado marcada por la postura de los candidatos respecto de la insurrección al Congreso el 6 de enero de 2021 y la “Gran Mentira”, las acusaciones infundadas de fraude de Trump sobre la elección en la cual se impuso el presidente Joe Biden.