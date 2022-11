Un dibujante le regaló a Joe Biden su retrato y la reacción del mandatario se convirtió en viral

escuchar

Cuando falta menos de una semana para las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Joe Biden continúa con los encuentros con los ciudadanos en diversos estados, a la par que muestra su apoyo a los candidatos demócratas.

Recientemente, se hizo viral en redes sociales el momento en que un seguidor del mandatario le entrega un dibujo hecho a mano con su rostro. “¡Te escribiré”, se atrevió a decirle el joven.

Un dibujante le entregó a Joe Biden su retrato y lo hizo reír con un atrevido comentario

En un video que circuló en TikTok, se lo puso ver a Devon Rodríguez, un joven aficionado al arte y que hace retratos a mano alzada, cuando se acercaba a Biden para entregarle uno especialmente hecho para él.

Una vez que el presidente lo vio, quedó atónito y señaló en tono de broma que “podría considerar la idea de cambiar de fotógrafo oficial en la Casa Blanca”.

No obstante, cuando el encuentro con el presidente parecía llegar a su fin, Rodriguez se despidió de él, y recibió una sorpresiva respuesta de Biden: “Te llamaré”. No obstante, lo que el mandatario no se esperó fue que el joven subiría la apuesta al replicar, de manera muy rápida: “¡Te escribiré!”. Desde su publicación, hace poco más de 24 horas, el video acumuló casi 10 millones de reproducciones en esa red social.

LA NACION