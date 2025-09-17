"Un futuro mejor es posible": jóvenes de EEUU demandan a Trump por cambio climático

Aire contaminado, hogares amenazados por inundaciones y calor debilitante: un grupo de jóvenes estadounidenses dijo el martes que el apoyo del presidente Donald Trump a la industria de combustibles fósiles está pisoteando sus derechos inalienables.

Lighthiser v Trump es un caso emblemático de una tendencia mundial de acciones judiciales para forzar acciones contra la crisis climática, ante la inercia política o la resistencia de los dirigentes.

La demanda impugna órdenes ejecutivas del gobierno Trump para fomentar los combustibles fósiles a expensas de la energía renovable y otras acciones como el despido de científicos o la retirada de informes críticos.

“¿La Constitución de Estados Unidos protege contra abusos del poder ejecutivo por una orden ejecutiva que prive a niños y jóvenes de sus derechos fundamentales a la vida y sus libertades?”, cuestionó Julia Olsons, abogada principal de los 22 demandantes, durante una audiencia este martes en un tribunal de Montana.

Michael Sawyer, representante de la administración Trump, calificó el caso de “antidemocrático”.

“Acabamos de tener una elección. Uno de los temas principales en esa elección fue una perspectiva en disputa sobre emisiones, política energética, y ahora están interviniendo y pidiendo a la corte que anule los resultados”.

Los jóvenes demandantes, representados por la organización sin fines de lucro Our Children's Trust, describieron cómo el cambio climático está cambiando sus vidas.

Una adolescente de Montana relató cómo su familia se vio forzada a evacuar, víctima de un incendio.

Otro demandante, Joseph Lee, de 19 años, recordó los incendios forestales en California el año pasado que destruyeron la casa de un amigo.

“Un futuro mejor es posible”, dijo Lee, que fue hospitalizado por un golpe de calor que casi le causó insuficiencia orgánica.

La demanda busca una orden preliminar que podría abrir la puerta a un juicio completo.

El gobierno federal, junto con 19 estados de inclinación conservadora y el territorio de Guam, quiere que se deseche el caso, pero no ha llamado a sus testigos.

Aunque los demandantes lograran una victoria a nivel estatal, el juicio podría elevarse hasta la Corte Suprema, de mayoría conservadora.

