Un herido Inter Miami quiere levantar cabeza en la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi intentará recomponer el rumbo este sábado en la liga norteamericana (MLS) con las heridas aún abiertas por su dolorosa eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf.

La preocupante imagen mostrada en la derrota del miércoles frente a Vancouver Whitecaps (3-1) en las semifinales del torneo regional ha levantado dudas que se extienden hasta los mismos pilares del proyecto del Inter.

La escuadra canadiense, líder actual de la MLS, exhibió las flaquezas de un equipo extremadamente dependiente de cuatro figuras muy veteranas: Messi y sus eternos socios Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

En su conferencia del viernes, el entrenador Javier Mascherano hizo una encendida defensa de los líderes de una plantilla que se antoja muy corta para los numerosos retos que afronta este año, incluido el Mundial de Clubes de la FIFA.

- Mascherano cierra filas -

"Claramente el proyecto deportivo de este club está alrededor de estos grandes cuatro nombres, pero no de ahora, desde que llegaron (...) Hace 20 años que los equipos dependen de Messi", recordó el argentino.

"Entiendo que después de una derrota como la del otro día ahora se vea todo lo malo. Dos semanas atrás esto era Disney, todo alegría, y yo no estoy ni en un lado ni otro", remarcó. "Me parece injusto criticar por un partido".

El Jefecito rebatió los señalamientos sobre el rendimiento de sus excompañeros del Barcelona comenzando por Busquets, al que ve como "uno de los mejores jugadores del equipo esta temporada".

"Él se siente muy bien y me animaría a decir que quiere seguir jugando, cosa que el año pasado no tenía claro", reveló Mascherano.

"Jordi siempre ha sido un lateral más de ataque que defensivo ... Pero defensivamente no tengo nada que decir, siempre ha estado comprometido", consideró.

Respecto al uruguayo Suárez, el mayor del cuarteto con 38 años, Mascherano reiteró que no le preocupa su actual sequía goleadora de nueve juegos.

"Sabemos que el delantero centro necesita marcar. No ha tenido esa posibilidad en los últimos partidos pero a mí no me cambia demasiado", aseguró.

- Visita de los subcampeones -

Antes de la caída ante Vancouver, el Inter perdió también la imbatibilidad en la MLS en una derrota 4-3 frente al FC Dallas en la que dejó escapar una ventaja de 3-1.

Messi, reservado en la grada ante la escuadra texana, debe reaparecer el sábado para la visita del New York Red Bulls, el vigente subcampeón de liga.

Miami se encuentra en la quinta plaza de la Conferencia Este, a cuatro puntos del líder FC Cincinnati pero con un partido menos jugado.

En otros escenarios, Los Angeles Galaxy volverá a buscar su primera victoria de la campaña en su visita del domingo al Sporting Kansas City.

El Galaxy, último clasificado del Oeste con tres puntos en 10 jornadas, está protagonizando el peor arranque de campaña de un campeón en ejercicio de la MLS, arrastrado por la baja del mediapunta español Riqui Puig.

Ni el alemán Marco Reus ni el brasileño Gabriel Pec han podido hasta ahora asumir el liderazgo de Puig, al que todavía esperan meses de rehabilitación por su grave lesión de ligamentos.

El Atlanta United, decimosegundo del Este, es otro equipo que necesita con urgencia sumar tres puntos el sábado frente al Nashville SC.

El regreso del paraguayo Miguel Almirón y el fichaje del marfileño Emmanuel Latte Lath, en un traspaso récord para la MLS de 22 millones de dólares, no han evitado que Atlanta atraviese por el peor arranque de curso de su historia.

gbv/raa/