Un hombre publicó nuevas imágenes del 11 de septiembre después de 23 años mostrando todo desde un “ángulo invisible”

Escuchar

A pocas semanas de que se cumpla el aniversario número 23 del atentado a las Torres Gemelas, donde el 11 de septiembre de 2001 se perdieron la vida de 3.000 personas, el fotógrafo Kei Sugimoto compartió nuevo material de aquel tráfico día a través de su cuenta de YouTube. En esta oportunidad, se trata de un video filmado desde el techo de un edificio de Nueva York.

El atentado terrorista a las Torres Gemelas fue uno de los más conmocionantes a nivel mundial y el más fatal que sufrió los Estados Unidos, porque aquel día murieron un total de 3.000 inocentes. A lo largo de los años, se utilizó esta dolorosa fecha para recordar a las víctimas y acompañar a sus familiares; sin embargo, se trata de una herida abierta que todavía no terminó de sanar.

En este sentido, todo material fílmico y fotográfico de aquel hecho es importante, ya que aporta un registro más al material en Internet con fines de archivo histórico. Esta semana, Kei Sugimoto compartió un video en la plataforma de YouTube “desde el techo del 64 St. Marks Place en Nueva York con una Sony VX2000 con teleconvertidor”, según expresó.

El fotógrafo Kei Sugimoto compartió material original de aquel 11 de septiembre de 2001 Amy Sancetta - AP

El video registra los segundos posteriores luego de los impactos de ambos aviones con las Torres Gemelas del complejo del World Trade Center, de Nueva York. Rápidamente, comienza el declive de la Torre Norte, mientras se escuchan las sirenas de las ambulancias y los policías, y la reacción de sus acompañantes. Las imágenes no dejan de generar escalofríos a casi 23 años de lo sucedido. El humo que salía de cada una de las construcciones era impactante, así como también el posterior derrumbe de la Torre Sur.

En el pie de la publicación, Kei Sugimoto contó los detalles de su experiencia aquel 11 de septiembre. “Me desperté ese día y me di cuenta de que todos estaban en las calles mirando hacia el sur. Cuando miré, vi la primera torre ardiendo”, introdujo, y luego añadió: “Una vez que vi el impacto del segundo avión, pensé que no se trataba de un incidente cualquiera y corrí a buscar mi cámara y mi trípode”.

Aquel día, el hombre de 46 años filmó, hizo una copia del video y patinó, ya que el transporte público no estaba disponible, hacia la comisaría donde lo presentó a las autoridades. Sin embargo, lo rechazaron, ya que estaban ocupados con el atentado.

Kei Sugimoto compartió un video filmado “desde el techo del 64 St Marks Place en Nueva York con una Sony VX2000 con teleconvertidor”, según detalló Gulnara Samoilova - AP

En la caja de comentarios, muchos usuarios le consultaron por qué no llevó este material rápidamente a las “autoridades competentes”. Y en este sentido, el hombre habló del contexto. “Recuerden que 2001 era un mundo muy diferente al de hoy. No había teléfonos inteligentes y el acceso a Internet se realizaba principalmente a través de conexiones telefónicas de 56 kbps utilizando AOL o Earthlink. La Búsqueda de Google/Google Maps/Uber no existía”, indicó.

Por qué Kei Sugimoto compartió el video muchos años después

En este sentido, también se refirió a por qué decidió compartir estas imágenes 23 años después. “Estaba limpiando mi armario y encontré cajas llenas de cintas Hi-8, Digital-8 y DV. Al intentar reproducirlos, noté que aproximadamente un tercio de ellos se habían desmagnetizado con el tiempo y estaban en blanco o sufrían una corrupción importante de datos”, indicó. Lo cierto es que todas las cintas de video son proclives a deteriorarse con el paso del tiempo, aunque se almacenen en condiciones ideales.

“Así que, frenéticamente, comencé a digitalizarlas. Por eso ahora estoy subiendo el video”, explicó el hombre. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales debido a que es una secuencia clara de cómo se desvanecieron ambas torres tras los impactos de los aviones desde una perspectiva única.

LA NACION