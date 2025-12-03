Un mapache duerme una borrachera en el baño de una licorería de EEUU

Un mapache irrumpió en una licorería del este de Estados Unidos y acabó borracho en el baño del establecimiento, dejando tras de sí un reguero de botellas de bourbon rotas.

El marsupial recuperó la libertad una vez durmió las horas necesarias para recuperarse de los efectos de la deriva etílica.

El refugio y centro de protección de animales del condado de Hanover anunció el martes que el mapache entregado a los placeres del alcohol había asaltado una licorería de la ciudad de Ashland, en el estado de Virginia, durante el fin de semana largo de Acción de Gracias.

Los responsables del refugio recibieron el sábado una llamada en la que se les advertía de la presencia del "sospechoso", que en su escapada etílica rompió estanterías y botellas del lugar.

En las fotos publicadas por el refugio se ven botellas rotas esparcidas por el suelo y al hedonista marsupial pagando las consecuencias de su aventura tumbado boca abajo en el baño.

"Después de dormir unas horas y sin ningún signo de lesiones, fue liberado sano y salvo en la naturaleza", explicó el refugio en una publicación en Facebook.

