Un primer petrolero cruzó el estrecho de Ormuz escoltado por la Marina de EE.UU.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el martes que la Marina estadounidense escoltó a un petrolero a través del estrecho de Ormuz, pasaje clave para el transporte mundial de crudo y amenazado por la guerra de Oriente Medio.

"La Marina de Estados Unidos escoltó con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados mundiales", declaró Wright en un video publicado en su cuenta de X.

"Habíamos anunciado que nos aseguraríamos de que los petroleros pudieran pasar; un gran petrolero lo hizo hace unas 36 horas y creo que veremos pasar a otros", añadió.

Ya orientados a la baja desde el inicio de la sesión, los precios del petróleo acentuaron su caída a raíz de la noticia, y tanto el barril de Brent del mar del Norte como el West Texas Intermediate (WTI) se desplomaron más de un 15%.

En respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes que sufre el país desde hace unos 10 días, Teherán anunció, entre las medidas de represalia, que preveía bloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Aproximadamente el 20% de la producción mundial de petróleo y de gas natural licuado (GNL) transita por este estrecho, situado entre el sultanato de Omán e Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con atacar a Irán "con mucha más dureza" si Teherán "tomara al mundo como rehén" bloqueando el transporte de petróleo en la región.