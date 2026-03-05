Un primer vuelo chárter evacúa a estadounidenses de guerra en Medio Oriente

Washington anunció el miércoles que un primer vuelo chárter partió de Oriente Medio, región desde la que más de 17.500 estadounidenses han regresado a su país a raíz de la guerra desencadenada contra Irán por Estados Unidos e Israel.

El Departamento de Estado señaló que el primer vuelo chárter salió de la región el miércoles, pero no dio detalles, al alegar motivos operativos.

"Se incrementará el número de vuelos en toda la región", indicó el Departamento de Estado en un comunicado, en el que pidió a los estadounidenses en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudita que se inscriban en línea.

Solo el martes, unos 8.500 estadounidenses regresaron a su país, declaró el subsecretario de Estado Dylan Johnson.

El Departamento de Estado ha afrontado críticas de viajeros y legisladores por no ofrecer vías más rápidas para salir de la región luego de que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el sábado con un ataque conjunto contra Irán.

Desde entonces, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones por toda la región, con la intención de sembrar el caos en las habitualmente estables monarquías árabes del Golfo.

Johnson señaló que el Departamento de Estado había prestado asistencia a casi 6.500 personas, ya que la mayoría de los estadounidenses se marcharon por su cuenta y prácticamente todos tomaron vuelos comerciales.

Estados Unidos ha aconsejado a sus ciudadanos que abandonen de inmediato todo Oriente Medio desde Egipto hacia el este, pese a que el tráfico aéreo en la región se ha visto fuertemente reducido.