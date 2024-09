Una compradora alerta sobre posibles estafas en decoraciones de Halloween en Target: “¿No se dan cuenta?”

Cuando queda casi un mes para Halloween, las cadenas de tiendas más populares de Estados Unidos ya comenzaron a vender una amplia variedad de productos de temporada. A pesar de que muchos se parecen entre sí, las principales diferencias entre los artículos se encuentran en sus precios. Frente a esto, una usuaria de TikTok publicó un video en el que advierte sobre las posibles estafas en las decoraciones de Target, que se venden hasta ocho veces más caras que en Dollar Tree.

Como ocurre con la llegada de cualquier otra festividad, las marcas que compiten entre sí empezaron a lanzar productos especiales para el próximo 31 de octubre, pero sus precios pueden variar en gran medida. Por su parte, Dollar Tree se caracteriza por ofrecer artículos semejantes a los que se pueden encontrar en minoristas más grandes, pero también más económicos.

A esto se le suma la posibilidad de que la compañía compre sus artículos a mayoristas que ofrecen mercancías similares con diferentes niveles de calidad de producción, de acuerdo con The Daily Dot. Por esta razón, es normal encontrar imitaciones casi exactas de los productos de Walmart y Target en Dollar Tree, tal como ocurre con algunas de las últimas decoraciones.

Dollar Tree se caracteriza por ofrecer artículos económicos y parecidos a los que se pueden encontrar en minoristas más grandes como Target Victoria Ditkovsky

El pasado 15 de septiembre, una usuaria que identificó a sí misma como Angela, compartió un video en su cuenta de TikTok en el que enseña algunas decoraciones de Halloween que se venden en Target. Sin embargo, el propósito de su publicación fue demostrar la diferencia de precios con respecto a los que se pueden encontrar en Dollar Tree.

En el video se pueden observar los adornos colgantes para el porche en forma de bruja, calabaza y esqueleto que se venden a US$10 cada uno, mientras que otras tiendas minoristas ofrecen artículos parecidos por un precio hasta ocho veces menor. “¿Target no se da cuenta de que Dollar Tree vende estos productos por $1.25?”, dice un cuadro de texto que insertó la mujer.

Con el paso de los días, el video se viralizó al punto de superar las 100 mil visualizaciones. No obstante, lo cierto es que los artículos de una y otra marca no son idénticos, sino que los de Target tienen detalles pintados adicionales o pueden estar diseñados para brillar bajo luz negra. Pese a esto, la mayoría de los usuarios no cree que una diferencia de precios tan grande valga la pena.

La opinión de los estadounidenses

En respuesta al video de Angela, varios usuarios compartieron sus propias experiencias en torno a los precios que encontraron en otras tiendas de descuento. “Lo mismo sucede con el esqueleto de calabaza. ¡Conseguí uno por US$5 en Five Below y el de ellos cuesta US$25!”; “Literalmente lo mismo por US$1,25″; “Vi de esos en Family Dollar por US$5”; “Vi uno en The Thrift Store por US$3,49″, fueron algunas de las opiniones.

Sin embargo, otros espectadores dieron cuenta de la diferencia de calidad entre los productos y las características adicionales de las decoraciones de Target. “Probablemente, no sea de la misma calidad y algunos de los productos de Dollar Tree solo duran una temporada” y “Estos parecen iluminar, pero los de Dollar Tree no lo hacen y probablemente están diseñados para durar más”, señalaron. Por último, un usuario opinó: “Eso no es una estafa, es solo Target cobrando de más por todo, como de costumbre”.

LA NACION