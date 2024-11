Una mujer comparte el truco “Pizza Drop” para eliminar el exceso de aceite: “¿Es raro?”

TikTok es un verdadero caldo de cultivo para desafíos virales y extrañas costumbres. Una de las más recientes combinaciones de estas prácticas es el “pizza drop,” un curioso truco para eliminar el exceso de aceite que suele ser un denominador común en las pizzas que llegan a los hogares.

La técnica consiste en tomar la caja de la pizza, darle la vuelta y lanzarla al suelo. Luego se recoge y, si todo sale bien, la pizza queda intacta y el exceso de aceite se queda en la tapa de la caja. Algunas personas repiten este proceso entre dos y tres veces.

Una técnica solo para expertos

La usuaria @momtimeonadime_ mostró su técnica con una pizza de Domino’s, una de las favoritas de muchas familias estadounidenses. En su publicación, ella explicó: “Se llama Pizza Drop... ¡Y FUNCIONA!”

Naturalmente, los usuarios que no estaban familiarizados con la técnica se sorprendieron al ver el procedimiento. La mujer toma la caja de pizza con la pizza aún adentro, la gira, la deja caer, la recoge y repite el proceso nuevamente. Finalmente, al abrir la caja, para sorpresa de muchos @momtimeonadime_ muestra que su pizza está intacta y lo que es mejor: toda la grasa excedente ha quedado en la parte superior del cartón.

Mientras muestra el proceso, la usuaria comentó que aprendió el truco en la universidad durante sus años de estudiante. Aunque reconoce que es algo inusual, para ella lo importante es que es muy efectivo. “Lo sé, parece raro, pero ahora toda la grasa está arriba y no en tu pizza. ¿Es eso raro? No lo creo”, concluye.

Luego de mostrar su logro, la usuaria desafió: les parece raro? No lo creo. (MamáTimeonaDime)

Las reacciones al truco y a la habilidad de la usuaria fueron variadas entre la comunidad de TikTok. Algunos usuarios encontraron el consejo ingenioso. “Eso es en realidad lo más inteligente que he visto en todo el día”, escribió uno. Otro recordó: “Hicimos esto en la universidad. Se llama pizza shuttle drop, pero solo se hace con pizzas que son muy grasientas”. Un tercero, agradecido, confesó: “La vida acaba de cambiar”.

Sin embargo, hubo quienes expresaron sus dudas sobre el método. “Si hago esto y la caja se abre, y ya estoy teniendo un mal día, todo empeorará”, comentó uno. Otro usuario, que coincidía en la importancia de eliminar el exceso de grasa, sugirió un método más tradicional pero igual de efectivo: “Acariciar la pizza con una toalla de papel es igual de efectivo y 100% más seguro”, aseveró.

No obstante, frente a esa sugerencia @momtimeonadime_ no dudó en responder, defendiendo su método ante toda la comunidad: “Esto es para reemplazar las toallas de papel. Si no quieres el desperdicio o el desorden”, concluyó.

Finalmente, el “pizza drop” ciertamente ha generado debate en TikTok, con algunos usuarios adoptando la práctica y otros optando por métodos más tradicionales para eliminar el exceso de aceite: un ejemplo más de cómo las tendencias virales pueden influir en las costumbres cotidianas, convirtiendo lo inusual en una práctica aceptada por muchos.