Una mujer de Michigan fue arrestada por cometer fraude en las cajas de autocobro de un supermercado

Una mujer de Michigan fue acusada de robar artículos de Walmart y no escanear todos los productos en la caja de autocobro, una herramienta tecnológica que algunas cadenas incluyeron para avanzar en la sistematización de las compras. En estas cajas son los clientes quienes se encargan de llevar a cabo el proceso que normalmente realiza un cajero, desde el escaneo hasta el pago por diferentes métodos, como efectivo o tarjetas. De acuerdo con las autoridades, TeddyJo Marie Fliam, de 34 años, utilizaba una de estas cajas en una sucursal del condado de Alpena cuando los trabajadores notaron un detalle.

Los supermercados avanzan hacia una tendencia clara que se adapta a los tiempos actuales, tal como en el pasado se dio el paso de las producciones manuales a las automáticas en las fábricas durante la Revolución Industrial. Ahora, apuestan cada vez más por introducir tecnología en las actividades cotidianas.

La pérdida en la caja de Walmart

Desde hace algunos años existen tiendas que son capaces de detectar las compras sin necesidad de pasar por una caja registradora, promovidas por algunas compañías como Amazon. Sin embargo, también las tiendas convencionales tienen estas incursiones en la mira y desde hace tiempo Walmart tiene filas de autocobro. En el caso de esta mujer, cuando los trabajadores de prevención de pérdidas notaron que no había escaneado todos los artículos, fueron a cerciorarse de que lo hiciera. En respuesta, ella se agitó y negó el robo, para después dirigirse a la salida de la tienda, según el informe de Fox 2.

Los supermercados tienen avanzados sistemas para detectar cuando alguien se lleva algún artículo sin escanear en las cajas de autocobro

Los empleados de esta sucursal de Walmart revisaron las imágenes de vigilancia y encontraron el “modus operandi” con el que desde abril había robado más de 1000 dólares por no escanear su mercancía. Finalmente, TeddyJo fue detenida en su casa de Alpena el mes pasado bajo acusaciones de fraude al por menor en primer grado, informó The New York Post.

¿Cómo Walmart se da cuenta de los artículos sin escanear?

En la actualidad, algunos supermercados abrieron cajas sin personal donde los empleados pueden escanear sus propios productos

Por su parte, el equipo de prevención de pérdidas de Walmart del condado empezó a tomar medidas para quienes realizan prácticas similares y busca encontrar a los responsables. En coordinación con la Policía Estatal de Michigan, registraron otros dos incidentes en los que las personas también fueron arrestadas, esa vez por intercambiar los códigos de barras cuando pasaban los productos.

En el caso de la inteligencia artificial, Walmart la adoptó como una aliada para empezar a tomar medidas contra los robos en las cajas de 2019 y ahora usa cámaras para asegurarse de que cada artículo se escanee correctamente, por lo que quienes quieran cometer irregularidades también están monitoreados. Este sistema se llama Missed Scan Detection y concede la facultad de supervisar tanto las estaciones de caja con personal, como las de autogestión, así que informa y envía alertas de posibles escaneos perdidos que después se pueden investigar.

En un comunicado citado por The New York Post, Walmart puntualizó que hace una verdadera inversión para garantizar tanto la seguridad de sus clientes como de sus asociados. “En los últimos tres años, la empresa ha invertido más de 500 millones de dólares en un esfuerzo por prevenir, reducir y disuadir la delincuencia en nuestras tiendas y estacionamientos. Estamos invirtiendo continuamente en personas, programas y tecnología para mantener nuestras tiendas y comunidades seguras”, aseguró la compañía.

