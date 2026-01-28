Una persona en "estado grave" tras tiroteo en región fronteriza de EEUU

Un hombre resultó herido en un incidente con agentes de la patrulla fronteriza en Arizona, informaron las autoridades estadounidenses este martes en momentos de alta tensión por el saldo letal de las redadas migratorias que impulsa la administración de Donald Trump.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) perseguían a Patrick Gary Schlegel, estadounidense de 34 años, bajo sospecha de tráfico de personas en Arivaca, a unos 16 kilómetros de la frontera con México, sostuvo en rueda de prensa el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

El hombre, que enfrentará cargos ante la justicia, habría disparado a los agentes, quienes abrieron fuego de vuelta. "Su condición es grave, pero estable", agregó Nanos.

El incidente ocurre en medio de gran escrutinio y críticas a las extensas redadas migratorias que Washington impulsa en ciudades del interior, luego de que dos estadounidenses murieran a tiros por agentes federales en Mineápolis, en el medio oeste del país.

Nanos insistió que aunque este caso parece "inequívoco", siguiendo el protocolo, el incidente será investigado por el FBI con asistencia de su departamento. "Por razones obvias, ¿cierto? se trata de transparencia".