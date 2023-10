United Airlines, la aerolínea estadounidense con sede en Chicago, Illinois, conectará diariamente Málaga con Estados Unidos en la temporada de verano de 2024, mientras que también mantendrá las rutas con Tenerife y Mallorca dentro de su programación para esta época.

Esto quiere decir que la aerolínea estadounidense aumentará a diaria la frecuencia entre Nueva York y Málaga con un Boeing 757-200, a partir del 2 de mayo del año que viene, entre la ciudad estadounidense y la capital de la Costal del Sol, debido al rendimiento de este vuelo estacional. De acuerdo con la compañía, “si bien la demanda de viajes trasatlánticos se mantiene en su punto más alto de todos los tiempos, United ve cada vez más clientes que buscan escapadas para la temporada media de primavera”.

United Airlines se mantiene pendiente de sus rutas exitosas

Para el vicepresidente senior de Planificación de Redes Globales y Alianzas de la compañía, Patrick Quayle, “United tiene la mayor cantidad de vuelos a la mayor cantidad de destinos a través del Atlántico y ahora estamos brindando a nuestros clientes aún más flexibilidad y opciones a la hora de planificar sus viajes al exterior”.

“Ya sea que los clientes busquen viajar durante la temporada alta o media, visitar los destinos turísticos más populares o descubrir una joya escondida, el alcance y la escala de nuestra red hacen de United la opción más fácil de viajes trasatlánticos”, manifestó.

En una entrevista para Cadena Ser, Antonio del Toro, jefe de ventas de United en España, explicó que no se descarta que en 2025 el vuelo directo entre ambos destinos pueda extenderse a todo el año. No obstante, no lo ve factible para 2024.

La compañía comenzó con sus operaciones en Málaga el verano pasado y decidió anticipar su regreso debido a la demanda de viajes de primavera. De acuerdo con United Airlines, se registró un aumento del 33% de clientes que viajan a través del Atlántico en ese período en comparación con 2022, lo que los llevó a tomar la decisión de reanudar con anticipación varias de sus rutas que causan un mayor interés.

United Airlines anunció su oferta de verano Archivo

ABC de Andalucía indica que el anuncio es un avance importante para Málaga, que se convierte en el único destino vacacional de España en el que United Airlines incrementa su oferta de vuelos a frecuencias diarias. La noticia también tuvo un buen impacto en la junta de Andalucía. A su vez, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, consideró que establecer estas conexiones diarias es un indicador del reconocimiento de Málaga. “El turista estadounidense es prioritario para nuestro destino, puesto que registra ganancias y de gasto diario por encima de la media”, celebró.

Vuelo sin escalas entre Nueva York y Portugal

Además del vuelo diario, la aerolínea reforzará su red transatlántica con el debut de su mayor programación para el verano, que incluye el primer y único vuelo sin escalas entre Nueva York/Newark-Faro (Portugal) y nuevos vuelos a Reikiavik, Bruselas y Roma, según el comunicado reciente.

Asimismo, United dio a conocer que retomará nueve de sus rutas estacionales más populares con destinos como Francia, Italia y España dos meses antes para darles a sus clientes “oportunidades de explorar Europa”.

LA NACION